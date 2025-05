Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem valószínű, hogy van esélye a posztra, minimum nőtlennek kellene lennie hozzá.","shortLead":"Nem valószínű, hogy van esélye a posztra, minimum nőtlennek kellene lennie hozzá.","id":"20250503_donald-trump-mesterseges-intelligencia-foto-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a.jpg","index":0,"item":"0f336e53-358d-4759-96e6-b52ee12799a9","keywords":null,"link":"/elet/20250503_donald-trump-mesterseges-intelligencia-foto-papa","timestamp":"2025. május. 03. 10:36","title":"Pápaként posztolt magáról MI-vel készített fotót Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2f6d4e-0f0a-461f-a76c-eadefaeb36a2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ha a következő pápa megválasztásának fő kritériuma az lenne, hogy melyik bíboros neve ismertebb vatikáni körökben, illetve melyikük mennyire tudósa a kánonjognak, kevesen lennének esélyesebbek Erdő Péternél, de hazai működésének eredményei erősen árnyalják a képet. ","shortLead":"Ha a következő pápa megválasztásának fő kritériuma az lenne, hogy melyik bíboros neve ismertebb vatikáni körökben...","id":"20250505_hvg-erdo-peter-eselyei-papavalasztas-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2f6d4e-0f0a-461f-a76c-eadefaeb36a2.jpg","index":0,"item":"1ea9c54c-449e-4adc-8af2-cd5826813498","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-erdo-peter-eselyei-papavalasztas-portre","timestamp":"2025. május. 05. 06:30","title":"Pápaválasztás: Erdő Péter esélyeit rontja, hogy bíborossága alatt egymilliónál is többen pártoltak el a magyar katolikus egyháztól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szerb elnök Donald Trumppal is találkozott volna, ám egy váratlan betegség átírta a terveit.","shortLead":"A szerb elnök Donald Trumppal is találkozott volna, ám egy váratlan betegség átírta a terveit.","id":"20250503_Vucsics-egeszsegi-problemak-miatt-leroviditette-amerikai-utjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"1242b5d3-cad4-42d4-8360-a4c3334a0d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Vucsics-egeszsegi-problemak-miatt-leroviditette-amerikai-utjat","timestamp":"2025. május. 03. 12:52","title":"Vucic egészségi problémák miatt lerövidítette amerikai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","shortLead":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","id":"20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"d0b954c9-0318-42fa-b342-63839bb82399","keywords":null,"link":"/sport/20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","timestamp":"2025. május. 03. 18:06","title":"Távozott az Újpest vezetőedzője, miután a csapat otthon kapott ki a Győrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","shortLead":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","id":"20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054.jpg","index":0,"item":"456f07d0-bbeb-4c20-9083-9344d90ef9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","timestamp":"2025. május. 04. 20:46","title":"Villámárvizet okozott a Balatonnál egy szupercella – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","id":"20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a.jpg","index":0,"item":"434efd02-59b7-4e1e-9fcf-dd97df5e2d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","timestamp":"2025. május. 03. 17:58","title":"Magyar Péter: Orbán rövidesen kirúgja a haverját, Polt Péter legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf933791-9e89-47c7-a773-c370fda6274a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX telephelyéből lett egy új amerikai város.","shortLead":"A SpaceX telephelyéből lett egy új amerikai város.","id":"20250504_Varossa-nyilvanitottak-Musk-cegenek-telephelyet-Texasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf933791-9e89-47c7-a773-c370fda6274a.jpg","index":0,"item":"af7c3752-acb9-4fdf-8aa1-d93235ce064e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_Varossa-nyilvanitottak-Musk-cegenek-telephelyet-Texasban","timestamp":"2025. május. 04. 16:49","title":"Csillagbázis néven alapít várost Elon Musk Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövő héten közel 1,9 milliárd forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A jövő héten közel 1,9 milliárd forintért lehet majd játszani. ","id":"20250503_otos-lotto-sorsolas-nyeroszam-fonyeremeny-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"f63f4f8b-5e61-4211-b26e-126df670a232","keywords":null,"link":"/elet/20250503_otos-lotto-sorsolas-nyeroszam-fonyeremeny-lottoszamok","timestamp":"2025. május. 03. 20:09","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]