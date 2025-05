Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","shortLead":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","id":"20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054.jpg","index":0,"item":"456f07d0-bbeb-4c20-9083-9344d90ef9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","timestamp":"2025. május. 04. 20:46","title":"Villámárvizet okozott a Balatonnál egy szupercella – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df193a9-8ca5-4073-ad56-9db838d8a746","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bár voltak árnyalatnyi különbségek a reformkor nagyjai között, mind azt vallották, hogy csakis a nyugati orientáció az üdvözítő út Magyarország jövőjében.","shortLead":"Bár voltak árnyalatnyi különbségek a reformkor nagyjai között, mind azt vallották, hogy csakis a nyugati orientáció...","id":"20250504_hvg-magyar-reformkor-anglomania-parlamentaris-rendszer-wesselenyi-kossuth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3df193a9-8ca5-4073-ad56-9db838d8a746.jpg","index":0,"item":"458563af-3b77-4aa9-b957-3a83ab65c175","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-magyar-reformkor-anglomania-parlamentaris-rendszer-wesselenyi-kossuth","timestamp":"2025. május. 04. 14:30","title":"Orbán ezeréves hagyománnyal megy szembe – a reformkor üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774c1dc1-86a7-474c-8d5e-a7049b768d52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple már javában teszteli a 2026-os mobiljait, amelyek közül a két csúcsverzió kijelzőjét már csak a szelfikamera törheti meg.","shortLead":"Az Apple már javában teszteli a 2026-os mobiljait, amelyek közül a két csúcsverzió kijelzőjét már csak a szelfikamera...","id":"20250506_apple-iphone-18-pro-iphone-18-pro-max-kijelzo-ala-rejtett-face-id-arcfelismeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774c1dc1-86a7-474c-8d5e-a7049b768d52.jpg","index":0,"item":"980df9c3-f1a3-4ec3-b951-8b8823e56d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_apple-iphone-18-pro-iphone-18-pro-max-kijelzo-ala-rejtett-face-id-arcfelismeres","timestamp":"2025. május. 06. 11:03","title":"Kijelző alá rejtené a Face ID-t az Apple, az iPhone 18 Pro és Pro Max is megkaphatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9","c_author":"Kovács Bálint, Köves Gábor, Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki azokra az amerikai filmekre, amelyeket külföldön forgatnak – például Magyarországon, ahová évente több százmilliárd forintot hoznak az ilyen produkciók. Az adószakértő szerint a rendelkezés tönkretenné az iparágat, a hazai filmes produkciók egyelőre nem félnek, szakmai források szerint az is kérdéses, megvalósítható-e Trump elképzelése.","shortLead":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki...","id":"20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9.jpg","index":0,"item":"90289651-10f0-4c9b-a4b2-f62754028e63","keywords":null,"link":"/360/20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","timestamp":"2025. május. 06. 06:30","title":"„Ott a kés a filmipar torkán” – mit kockáztat Magyarország Trump filmes büntetővámjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd822d21-ce96-49e3-a547-5e9863d314f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatmilliárd dollárral kevesebbet kaphat a NASA 2026-ban, ha az amerikai Kongresszus megszavazza Donald Trump költségvetési tervét.","shortLead":"Hatmilliárd dollárral kevesebbet kaphat a NASA 2026-ban, ha az amerikai Kongresszus megszavazza Donald Trump...","id":"20250505_nasa-koltsegvetes-2026-trump-kormany-trump-adminisztracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd822d21-ce96-49e3-a547-5e9863d314f0.jpg","index":0,"item":"ae7a37a7-ace0-4cae-acc8-70527526e11a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_nasa-koltsegvetes-2026-trump-kormany-trump-adminisztracio","timestamp":"2025. május. 05. 16:03","title":"A NASA történetének legnagyobb költségcsökkentését tervezi a Trump-kormány, törölhetik az egyik legfontosabb holdprojektet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most a kivitelezőket keresik. ","shortLead":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most...","id":"20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3.jpg","index":0,"item":"08d483c0-d940-4056-bfa7-406c1fc4e663","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","timestamp":"2025. május. 05. 14:14","title":"Két év múlva teljesen átalakul a Mester utca, itt a látványterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek menedzselésével foglalkozik.","shortLead":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek...","id":"20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"cdb68efd-ae30-4cc1-bc2b-08d9861b6a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Luxusingatlanokkal foglalkozó dubaji vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant az Orbán-közeli körökben. ","shortLead":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant...","id":"20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6.jpg","index":0,"item":"93b4667b-e4cd-4cde-9a4f-d7000966c290","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 12:32","title":"Orbán-villának neveznek az olasz sajtóban egy lombardiai ingatlant, amelynek adásvétele Habony és Szalay-Bobrovniczky köreihez vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]