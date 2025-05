Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","shortLead":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","id":"20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"857806f3-029e-448e-8d44-66bc1a3e5fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","timestamp":"2025. május. 05. 17:03","title":"Elbúcsúzhat az Apple az iPhone Plustól, a Slim veheti majd át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi szavazáson nem kapta meg a kancellárrá választásához szükséges 316 szavazatot.","shortLead":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi...","id":"20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789.jpg","index":0,"item":"09b12dbb-e2d6-484e-8a6d-bb4ecf5f294a","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","timestamp":"2025. május. 06. 10:34","title":"Elbukta a kancellári szavazást első körben Friedrich Merz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat csináljon.","shortLead":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat...","id":"20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce.jpg","index":0,"item":"38ea9b5c-e2e3-4f9e-9bc3-c60d18d5d047","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","timestamp":"2025. május. 05. 13:41","title":"Szente Vajk: 1800 szék van a nézőtéren, itt nem szabad politizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan kereskedelmi háborúba kezdett, amely meghatározhatja a dolgok menetét az egész 21. században. Ám a jelek szerint ebben a küzdelemben Pekingnek jobb ütőkártyái vannak.","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan...","id":"20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5.jpg","index":0,"item":"d23e9ef9-44d0-4f1b-8f13-76d5a050f281","keywords":null,"link":"/360/20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 15:30","title":"Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász: Kína sakkban tudja tartani Trumpot, és erre az egységes EU is képes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA már javában dolgozik azon, hogy a Hold saját időzónát kapjon, amit aztán a földivel is össze lehet hangolni.","shortLead":"A NASA már javában dolgozik azon, hogy a Hold saját időzónát kapjon, amit aztán a földivel is össze lehet hangolni.","id":"20250506_nasa-hold-kuldetes-koordinalt-holdido-ltc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec.jpg","index":0,"item":"e724f1d0-9879-4cdd-aec9-65bd15290c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_nasa-hold-kuldetes-koordinalt-holdido-ltc","timestamp":"2025. május. 06. 14:03","title":"Mennyi az idő a Holdon? A NASA mondhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új tanulmányból. A kutatók 164 ruandai gorilla adatait és viselkedését elemezték.","shortLead":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új...","id":"20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a.jpg","index":0,"item":"71873ca6-9ca4-4359-acd8-15d72100a051","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","timestamp":"2025. május. 06. 16:03","title":"Megfigyelték 164 gorilla viselkedését, az eredmény az emberi viselkedésre is rámutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429c1137-5d7d-41b4-8241-7c3a6b79affb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Németh Nikolett magyartanár úgy véli, a szövegértési feladatban szereplő interjú könnyen értelmezhető volt, a műveltségi tesztben szereplő példák pedig hasonlítottak a tavalyiakhoz.","shortLead":"Németh Nikolett magyartanár úgy véli, a szövegértési feladatban szereplő interjú könnyen értelmezhető volt...","id":"20250505_erettsegi-magyar-szaktanar-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/429c1137-5d7d-41b4-8241-7c3a6b79affb.jpg","index":0,"item":"3700e4b4-6e39-4079-bb5b-982a6c90acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-szaktanar-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:08","title":"A szaktanárt is megizzasztotta a magyarérettségi egyik feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","shortLead":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","id":"20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"a7438c56-26ea-4343-83e1-fff96d58902c","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","timestamp":"2025. május. 05. 20:55","title":"Magyar Péter olyan dokumentumot hozna nyilvánosságra, ami szerinte az Orbán-kormány őszödi beszéde lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]