[{"available":true,"c_guid":"e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9","c_author":"Kovács Bálint, Köves Gábor, Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki azokra az amerikai filmekre, amelyeket külföldön forgatnak – például Magyarországon, ahová évente több százmilliárd forintot hoznak az ilyen produkciók. Az adószakértő szerint a rendelkezés tönkretenné az iparágat, a hazai filmes produkciók egyelőre nem félnek, szakmai források szerint az is kérdéses, megvalósítható-e Trump elképzelése.","shortLead":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki...","id":"20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9.jpg","index":0,"item":"90289651-10f0-4c9b-a4b2-f62754028e63","keywords":null,"link":"/360/20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","timestamp":"2025. május. 06. 06:30","title":"„Ott a kés a filmipar torkán” – mit kockáztat Magyarország Trump filmes büntetővámjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant az Orbán-közeli körökben. ","shortLead":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant...","id":"20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6.jpg","index":0,"item":"93b4667b-e4cd-4cde-9a4f-d7000966c290","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 12:32","title":"Orbán-villának neveznek az olasz sajtóban egy lombardiai ingatlant, amelynek adásvétele Habony és Szalay-Bobrovniczky köreihez vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint a romániai elnökválasztás első fordulójának győztese, George Simion. Hogyan lesz a román fociultrákkal magyarok ellen támadó, pártadományokkal ügyeskedőből a magyarok által is támogatott államfőjelölt? Portré.","shortLead":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint...","id":"20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"589740f3-f964-4bb3-a88e-c98a0b79b1ee","keywords":null,"link":"/360/20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","timestamp":"2025. május. 05. 11:15","title":"Hogyan nyerhetett ekkorát George Simion, a simlis és szende vasgárdista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenhetedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"ce8841f7-0c81-4b38-84d9-339142ab564f","keywords":null,"link":"/elet/20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","timestamp":"2025. május. 05. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Káposztaföld – Szexi a matek 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizennyolcadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5.jpg","index":0,"item":"f8c23a50-5428-49d3-a866-78e523c02500","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","timestamp":"2025. május. 06. 10:02","title":"Gondolkozz velünk: Kavicsok háromszögben – Szexi a matek 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","shortLead":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","id":"20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"3e7aad29-e40d-4ef9-9a93-df18bfc79e48","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","timestamp":"2025. május. 05. 22:11","title":"Megöltek egy nőt Budapesten a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Éves szinten alig pár tized százalékot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, havi szinten viszont csökkent.","shortLead":"Éves szinten alig pár tized százalékot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, havi szinten viszont csökkent.","id":"20250507_kiskereskedelmi-forgalom-marcius-ksh-gazdasag-statisztika-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"f89c47dd-9fbf-49c9-b35b-def9351e4484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_kiskereskedelmi-forgalom-marcius-ksh-gazdasag-statisztika-vasarlas","timestamp":"2025. május. 07. 09:33","title":"Nem hozta meg a vásárlási kedvet az árréssapka, csökkent a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","shortLead":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","id":"20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f.jpg","index":0,"item":"881553df-e2c4-44d0-bfb6-b1117d5968ab","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","timestamp":"2025. május. 06. 11:03","title":"Arénakoncertet ad Budapesten a Roxette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]