Sokan hagyják április végére a téli gumik lecserélését, miközben megannyi tévhit és félinformáció kering a nyári és négyévszakos abroncsokról, kopásról, tárolásról vagy akár arról, hogyan befolyásolja a vezetési stílusunk az abroncsok élettartamát. Most szakértők segítségével vesszük sorra a leggyakoribb kérdéseket, legfontosabb tudnivalókat.

Mi eszi a igazán az autók gumiját?

Talán a legkézenfekvőbb kérdés, ugyanakkor korántsincs rá egyszerű válasz, hiszen az abroncsok kopását és elhasználódását rengeteg tényező befolyásolhatja, ezért komplex módon kell vizsgálnunk. Eleve, ha belegondolunk egy autógumi szerepébe – mondják a Marso gumiabroncs-kereskedő szakértői –, akkor elgondolkodtató lehet, hogy egy abroncs alig tenyérnyi felületen érintkezik csak az úttesttel, ennek a kis területnek kell garantálnia az autó stabilitását, függetlenül attól, milyen gyorsan megyünk, milyen csúszós egy út, vagy milyen hamar kell megállnunk.

Az autógumik kopását hosszabb távon leginkább a vezetési stílus befolyásolja. A hirtelen gyorsítások, az erőteljes fékezések vagy a kanyarodási szokások jelentősen fokozhatják a futófelület kopását. Dinamikus, sportos vezetésnél az abroncsra ható erők jelentősen megnőnek. Az abroncsok állapotára a futómű beállítása is hatással van: egyenetlen kopáshoz vezethet, ha nincs megfelelően beállítva. Ilyenkor előfordulhat, hogy a gumi egyik oldala extrém módon elhasználódik, miközben a másik oldalon még használható mintázat marad.

Tudja, mit mutatnak azok az aprócska háromszögek a gumiabroncson? Nem árt néha ellenőrizni, milyen állapotban vannak az autónk abroncsai. A helyzet felmérésben sokat segítenek a gumikon lévő jelölések – ha ismerjük őket.

Fontos a légnyomás helyes beállítása is. Az alacsony guminyomás növelheti a gördülési ellenállást, így a futófelület szélei is jobban kopnak. A túl magas nyomás pedig az abroncs középső részét használja el jobban. És ne feledkezzünk meg az útminőségről sem. A rossz, kátyús vagy egyenetlen utak nemcsak a kopást gyorsítják, hanem akár az abroncs belső szerkezetét is károsíthatják. A gumiabroncs minősége is számít – a prémium kategóriás termékeket folyamatosan tesztelik és fejlesztik.

Régi gumi jó gumi – de meddig is?

Sokan gondolják úgy, hogy ha egy régi abroncson még megvan az előírt profilmélység, ami 1,6 milliméter, akkor biztonságosan használható. De már az is vita tárgya, hogy mit nevezünk „régi guminak”. Ökölszabály szerint az az abroncs számít réginek, amely a felszereléstől számítva öt évig volt használatban. (Fontos, hogy ez nem egyenlő a gyártási dátummal.) A DOT szám (Department of Transportation) az abroncs oldalfalán adja meg a gyártási hetet és évet. (Például a 1417-es kód itt azt jelenti, hogy az abroncs 2017, 14. hetében készült.)

Az utolsó négy karakter (1417) az abroncs gyártási idejét jelöli. Az első két karakter a gyártási hét, míg az utolsó két karakter a gyártási év Autoaudit

Sokan kifejezetten friss DOT-számú abroncsot keresnek, ami egyre nehezebbé teszi a gyártók dolgát. A Gumiabroncs Szövetség és a gyártók mérnökei szerint három évig számít frissnek, öt évig újnak, és tíz éves koráig biztonsággal használható egy gumi – természetesen megfelelő tárolás mellett. Fontos, hogy ha például egy egyéves abroncsot felszerelünk, akkor azt nem szabad tíz évig használni – legkésőbb hatéves koráig cserélni kell.

Ami a nyári gumik esetében a profilmélységet illeti: 2,5−2 mm alatti profillal már nem érdemes közlekedni.

Mi a helyzet a négyévszakos gumikkal?

A négyévszakos abroncs kompromisszum. Minden szempontból. Szinte minden gyártó kínálatában megtalálható, és elsőre pénztárcabarát megoldásnak tűnhet. De csak azoknak ajánlott, akik évente 8–10 ezer kilométernél kevesebbet vezetnek, főként városi környezetben. Nyári hosszabb utakon – amikor extrém forró az aszfalt, amikor a nappali hőmérséklet 38 fok körüli, ráadásul nagy sebességgel közlekedne az ember – tartósan nem ideális. További tényező, hogy időnként javasolt futómű-ellenőrzésre elmenni, hiszen ha valaki a négyévszakos abroncsot választja, az nem örök életű abroncshasználatot kap. Vagyis nem jelent öt év autószerviz-mentességet, sőt határozottan javasolt a pozíciócsere is (a kopás miatt), illetve a kerék kiegyensúlyozását is ajánlott ilyenkor elvégezni.

Spórolhatunk a gumikkal a tankoláson?

Sokan azt hiszik, hogy túlfújt abroncsokkal csökkenthető a fogyasztás. Ez részben igaz, de nagy árat fizethetünk érte. A túlfújt gumi nem egyenletesen kopik, a középső sávja használódik el gyorsabban. A lapos gumik pedig növelik a gördülési ellenállást, ami nemcsak fogyasztásnövekedést, hanem instabilitást is okozhat. A guminyomás alapvetően befolyásolja a stabilitást, a fékutat és a fogyasztást – méghozzá negatívan, ha nem megfelelő. Az abroncsnak az a fajta merevsége és stabilitása, amelyet a gyártók garantálnak, a megfelelő nyomásnál alakul ki, ha puha egy gumi, akkor sokkal jobban deformálódik és szélsőséges körülmények között akár le is fordulhat a felniről.

Érdemes legalább havonta egyszer ellenőrizni a nyomást, illetve hosszabb utak előtt mindenképp. Az ajánlott értékek jellemzően az autó B oszlopán találhatók.

Új abroncsokat kéne venni, hol nézelődjek?

A Marso tapasztalatai alapján, az emberek nagyjából 70 százaléka még mindig offline, vagyis szakszervizben, gumiszervizben vásárolja az abroncsot. Az online kereskedelemre jutó rész tehát kisebb, bár az utóbbi években már jelentősen bővült, leginkább az egyszerűbb árösszehasonlítás miatt. Ugyanis a gumiabroncs egy igen árérzékeny termék.

ADAC nyárigumiteszt 2025 ADAC

Mivel műszaki termék az autógumi is, sok ember nem biztos a műszaki ismeretében, ezért sokszor választják mai napig a szakembereket. A hipereknél (Tesco, Auchan) az autóalkatrészek egy szegmense már régóta elérhető, így például autóillatosítót vagy olajat is lehet vásárolni, így ezek mellett megjelennek az abroncsok is.

Számít egy baleseti kárrendezésnél, milyen gumi volt az autón?

A jelenlegi hazai jogszabály nem írja elő az abroncsok szezon szerinti típusainak a használatát Magyarországon magánszemélyeknek. Viszont a profilmélységre nagyon is konkrét, szigorú előírás van, a gumiabroncs átmérőjétől függetlenül az 1,6 millimétert el kell érje. A közúti baleseteknél például a rendőrség által végzett helyszíni szemlekor ellenőrizhetik a profilmélységen kívül az abroncsokban lévő nyomást is, amely ugyancsak befolyásoló tényező lehet. (Már csak emiatt is érdemes figyelni a korábban említett keréknyomásra.) Ha pedig Casco-szerződéssel rendelkezünk, akkor azt is alaposan érdemes megnézni, mert a biztosító részéről kitétel lehet az is, hogy egy esetleges balesetnél az autó megfelelő gumiabronccsal volt-e felszerelve, vagy sem. Milliók múlhatnak adott esetben egy ilyen helyzeten.

Miért ne essünk neki otthon a cseréknek?

Sokan ma is azt gondolják, hogy ez ugyanolyan egyszerű, mint régen, amikor sokkal többen cseréltek otthon abroncsokat. Ne feledjük, hogy az abroncsok jóval kisebbek voltak (17” már ritkaságba ment a 90-es években) és kevesebbet, kisebb sebességgel is közlekedtek az autókkal. A kerékcsere csak első pillanatra tűnhet egyszerűnek, hiszen otthoni szerszámkészlettel is el lehet(ne) végezni. Egy kilazult kerék viszont komoly baleseti forrás. Ha pedig túl szorosra van húzva, akár károsíthatja a kerékcsavart is.

Érdemes-e használt gumiabroncsot venni? Kéz alól származó abroncsot nem szabad venni, és ugyanilyen fontos, hogy a termék sérülésmentes legyen.

Ha pedig nincs kicentrírozva a kerék, akkor menet közben remegést, vibrációt érezhetünk, de előidézhet akár nagyobb gondot is. Természetesen, ha defektet kapunk, cseréljünk pótkerékre, de utána érdemes szakemberhez fordulnunk. Számtalan problémát okozhatunk magunknak azzal, ha otthon elkezdjük cserélni mi magunk a kerekeket, arról nem is beszélve, hogy semmilyen garanciát nem lehet érvényesíteni az otthon szerelt abroncsoknál.

És mi a helyzet a régi taxis legendával?

Régi legenda, hogy a taxisok nyáron is téli gumival járnak, hogy spóroljanak. A téligumik profilmélysége nagyobb, a csere plusz idő és pénz, a gumi meg „elkopik úgyis” – gondolták. Ez talán régen igaz volt, és például Budapesten minden év december elsejétől március 15-ig kötelező is a téli gumi – de utána nem ajánljuk, hogy ezt használják tovább. A téli gumik a hideg, csúszós időjárásra lettek kitalálva, nyáron viszont jelentősen romlik a teljesítményük.