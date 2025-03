Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek, önként távoznak.","shortLead":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek...","id":"20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"348b33fb-f262-4993-b6f5-3b4359484ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. március. 20. 11:09","title":"Donald Trump a szövetségi Oktatási Hivatal bezárásáról dönt csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","shortLead":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","id":"20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7.jpg","index":0,"item":"b9c74ea9-0bd1-474f-8808-d824cb4fb5f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","timestamp":"2025. március. 20. 08:05","title":"Visszatérhetnének a V10-es motorok a Forma–1-be – egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja kifejezte szolidaritását az LMBTQIA+ közösséggel.","shortLead":"Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja kifejezte szolidaritását az LMBTQIA+ közösséggel.","id":"20250319_sziget-fesztival-pride-kiallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"92dfaa9f-20c5-4ed5-86c1-9f32b9b64d9a","keywords":null,"link":"/elet/20250319_sziget-fesztival-pride-kiallas","timestamp":"2025. március. 19. 10:01","title":"A Sziget Fesztivál a Pride mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi a profilját – és az adatait.","shortLead":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi...","id":"20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"029ce955-4efd-47b7-9d81-28fbf2241cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 18. 13:03","title":"Jelez, ha baj van, de a megelőzésben is segít a TikTok újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek, és még a készülék belsejébe is bekukkantott.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek...","id":"20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0.jpg","index":0,"item":"58fa66a3-c9c9-4220-adfd-2e5705aec9e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","timestamp":"2025. március. 18. 12:03","title":"Égették, karcolták, de bírta a strapát az iPhone 16e – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","shortLead":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","id":"20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af.jpg","index":0,"item":"7d1ec592-32f7-4798-9a53-3c1bab548ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","timestamp":"2025. március. 19. 06:52","title":"Éjjel az észak-macedóniai diszkótűz újabb sérültjeit szállították Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"A NER a Csucsundrák melegágya. Miközben a hatalom a csúcsragadozóké, számtalan félénk kis teremtmény igyekszik meghúzni magát a rendszer különböző sarkaiban, és a falhoz lapulva túlélni. A Sándor-palota viszont már nem az a terep, ahol a tapétába lehet beolvadni – magyarázza Ranschburg Zoltán, a Republikon vezető elemzője.","shortLead":"A NER a Csucsundrák melegágya. Miközben a hatalom a csúcsragadozóké, számtalan félénk kis teremtmény igyekszik meghúzni...","id":"20250319_Sulyok-Tamas-Ranschburg-Zoltan-poloska-Orban-marcius15-Republikon-valasztas-karokozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa.jpg","index":0,"item":"efb877c3-b6af-45d4-bee1-ceb629e68482","keywords":null,"link":"/360/20250319_Sulyok-Tamas-Ranschburg-Zoltan-poloska-Orban-marcius15-Republikon-valasztas-karokozas","timestamp":"2025. március. 19. 12:39","title":"Sulyok Tamás, akit a szerep zavar, és nagyon sok kárt okozhat a következő évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 fok is lehet.","shortLead":"17 fok is lehet.","id":"20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363.jpg","index":0,"item":"c5bfac89-14c2-4ade-bccc-bc3f8d39b529","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","timestamp":"2025. március. 20. 05:19","title":"Tovább emelkedik a hőmérséklet a csillagászati tavasz első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]