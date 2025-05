Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4c459c5-6406-466e-93d8-1ee842d2a1a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Voltak biztató jelek, de a második meccset is elveszítette Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Voltak biztató jelek, de a második meccset is elveszítette Majoross Gergely csapata.","id":"20250511_jegkorong-hoki-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c459c5-6406-466e-93d8-1ee842d2a1a2.jpg","index":0,"item":"7003fb0e-4a8e-406e-a71b-087837d2da8d","keywords":null,"link":"/sport/20250511_jegkorong-hoki-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-usa","timestamp":"2025. május. 11. 20:08","title":"„A papírformát nem tudtuk borítani” – hatgólos vereség az amerikai hokisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: harcmodorváltás és családtámogatás.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250511_Kola-puska-partedli-elvitelre-podcast-harcmodorvaltas-magyar-peter-nepesedesi-program-csaladtamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"3eecaa3c-533b-4aec-9078-70c2afae2838","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kola-puska-partedli-elvitelre-podcast-harcmodorvaltas-magyar-peter-nepesedesi-program-csaladtamogatas","timestamp":"2025. május. 11. 15:00","title":"Kóla, puska, partedli │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","shortLead":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","id":"20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019.jpg","index":0,"item":"46f74f5b-6c6d-4d30-9ef7-50dd29fdbacc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","timestamp":"2025. május. 12. 18:46","title":"Tűz volt a brit miniszterelnök házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","id":"20250512_orban-viktor-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"46f9bbbc-a092-4d6d-b34e-8c736e2faadc","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_orban-viktor-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 10:54","title":"Orbán Viktor: „Senki nem akarja kimondani, de ezt a háborút elvesztettük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","shortLead":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","id":"20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"16453aff-1113-420b-9ee6-e08161ffc1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 06:56","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint megvan a kereskedelmi megállapodás Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolla Tiborról olyan képek kerültek nyilvánosságra, amelyeken F. Zsolttal látható, aki egy BKV-ba beépült bűnszerevezt irányítója volt.","shortLead":"Bolla Tiborról olyan képek kerültek nyilvánosságra, amelyeken F. Zsolttal látható, aki egy BKV-ba beépült bűnszerevezt...","id":"20250512_varoshaza-karacsony-igazolo-jelentes-bolla-tibor-bkv-nagymester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"988e0f50-4242-4acf-9c22-181c90809bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_varoshaza-karacsony-igazolo-jelentes-bolla-tibor-bkv-nagymester","timestamp":"2025. május. 12. 15:50","title":"Igazoló jelentést kér Karácsony a BKV-vezér „Nagymesterhez” fűződő kapcsolatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet Budapest belvárosában is számtalan helyen tör utat magának. ","shortLead":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet...","id":"20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885.jpg","index":0,"item":"ba7053e6-6e4f-486c-8551-5d89c2e98dc2","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","timestamp":"2025. május. 11. 17:25","title":"„Betonszövetből kiszakított zöld oázis” – titkos belvárosi kertekre fókuszál idén a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A módosító tervezet csak a jövőben létrehozott alapítványokra lenne érvényes, a korábban alapított alapítványokra azonban nem.","shortLead":"A módosító tervezet csak a jövőben létrehozott alapítványokra lenne érvényes, a korábban alapított alapítványokra...","id":"20250513_Ma-nyujtjak-be-azt-a-torvenymodositast-ami-megtiltana-az-MNB-nek-hogy-vagyonkezelo-alapitvanyokat-hozzon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b.jpg","index":0,"item":"25d13ab2-d01a-4acc-aaa3-c7cde61014db","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Ma-nyujtjak-be-azt-a-torvenymodositast-ami-megtiltana-az-MNB-nek-hogy-vagyonkezelo-alapitvanyokat-hozzon-letre","timestamp":"2025. május. 13. 09:37","title":"Ma nyújtják be azt a törvénymódosítást, amely megtiltaná az MNB-nek, hogy vagyonkezelő alapítványokat hozzon létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]