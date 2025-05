Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat a javaslatokat, amelyek célja a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos európai szabályozás szigorítása. ","shortLead":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat...","id":"20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6.jpg","index":0,"item":"3692a165-b4d4-41c7-9cef-bcccb0543b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","timestamp":"2025. május. 13. 11:39","title":"Szigorúbb EU-s szabályozás jöhet a gyermekek szexuális bántalmazásának büntetéséről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és Oroszország között.","shortLead":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és...","id":"20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"798e38a8-3b36-4e3f-bc01-b68e88b6aac7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","timestamp":"2025. május. 12. 21:10","title":"Zelenszkij támogatja, hogy Trump is részt vegyen az isztambuli találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja a játékosokat, és tetemes károkat is okoz. Több sikertelen kísérletet követően most jogi úton igyekeznek fellépni a legújabb támadás ellen, és egyben mérsékelni a veszteségeiket.","shortLead":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja...","id":"20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016.jpg","index":0,"item":"eab6697d-066e-4744-99a5-d859711c3113","keywords":null,"link":"/360/20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","timestamp":"2025. május. 12. 16:23","title":"Túltolták hackerek a Call of Duty „doppingolását”, a becsületes játékosok távoznak, a fejlesztő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a808deca-3924-4405-85df-231631b9baf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden ismét többen gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen tiltakozzanak. A hivatalos rész után a Bem József térre vonultak, Hadházy Ákos itt is tartott egy rövid beszédet, majd többen átmentek egy újabb helyszínre. ","shortLead":"Kedden ismét többen gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek...","id":"20250513_hadhazy-akos-tuntetes-gyulekezesi-jog-ferenciek-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a808deca-3924-4405-85df-231631b9baf6.jpg","index":0,"item":"25883d6b-d03b-4145-9ee9-0567abd84eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_hadhazy-akos-tuntetes-gyulekezesi-jog-ferenciek-tere","timestamp":"2025. május. 13. 17:27","title":"Ismét tüntetett a Ferenciek terén Hadházy Ákos, majd a tömeggel a Külügyminisztériumhoz vonult, és volt, akivel még a Honvédelmi Minisztériumhoz is átgyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","shortLead":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","id":"20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0.jpg","index":0,"item":"5a0091c1-10fa-434f-b0f8-02c073a333ea","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","timestamp":"2025. május. 13. 14:34","title":"Gyerekek vertek agyon egy fülesbagoly-fiókát Igriciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc felesége cége Andrássy úti székházához ment a luxusautót vezetve.","shortLead":"Mészáros Lőrinc felesége cége Andrássy úti székházához ment a luxusautót vezetve.","id":"20250512_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-bentley-continental-whitedog-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"68661c5a-111f-467b-b58f-2d9fdfa93121","keywords":null,"link":"/elet/20250512_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-bentley-continental-whitedog-media","timestamp":"2025. május. 12. 21:33","title":"Várkonyi Andreát egy 120 milliós Bentley-ből kiszállva fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési csalással megvádolt F. Zsolttal.","shortLead":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési...","id":"20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"349ef348-6aed-46e7-be97-29dcdff32e24","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 17:55","title":"Karácsony felmentette a BKV vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]