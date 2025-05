Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezek után Trump sem utazik.","shortLead":"Ezek után Trump sem utazik.","id":"20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"3aede897-047e-4901-b348-751c3014f650","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 23:36","title":"A Kreml megerősítette: nem megy Putyin Isztambulba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","shortLead":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","id":"20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437.jpg","index":0,"item":"f0f29ca8-58aa-4114-8452-2a1174967fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","timestamp":"2025. május. 13. 21:13","title":"Lengyelország beutazási tilalmat rendel el Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán szolgálatok részéről.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán...","id":"20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250.jpg","index":0,"item":"908498f7-6a67-44cd-b8eb-cdf99ceebe18","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","timestamp":"2025. május. 14. 13:37","title":"Kocsis Máté megnevezte a két kiutasított ukrán kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tucatjával írják át a szabályokat a költségvetést megalapozó törvénycsomagban.","shortLead":"Tucatjával írják át a szabályokat a költségvetést megalapozó törvénycsomagban.","id":"20250514_nyugdij-orokbefogadas-salatatorveny-koltsegvetes-megalapozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60.jpg","index":0,"item":"b6df7a9b-5be6-446b-94b4-9f8f956c9b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-orokbefogadas-salatatorveny-koltsegvetes-megalapozo","timestamp":"2025. május. 14. 11:48","title":"A nyugdíj és az örökbefogadás szabályaihoz is hozzányúl a kormány egy salátatörvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d50073d-25b2-4fda-b637-a23dbeb832b1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feltéve, ha a kormánypártok nem akarják kivételes eljárásban már a jövő hét elején átnyomni a javaslatot.","shortLead":"Feltéve, ha a kormánypártok nem akarják kivételes eljárásban már a jövő hét elején átnyomni a javaslatot.","id":"20250515_atlathatosagi-torveny-javaslat-orszaggyules-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d50073d-25b2-4fda-b637-a23dbeb832b1.jpg","index":0,"item":"e7f01aab-d20d-4ab8-bffb-a150429fa17f","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_atlathatosagi-torveny-javaslat-orszaggyules-szavazas","timestamp":"2025. május. 15. 16:21","title":"Június közepén léphet életbe az átláthatósági törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában halt meg. ","shortLead":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában...","id":"20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476.jpg","index":0,"item":"99cb48b4-55be-47b6-b205-92d8931e2fe4","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","timestamp":"2025. május. 14. 10:06","title":"Tíz éve halt meg B.B. King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy német nő állapota súlyos.","shortLead":"Egy német nő állapota súlyos.","id":"20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"abc2ff81-7e92-45c0-bb1a-0c118992b604","keywords":null,"link":"/elet/20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","timestamp":"2025. május. 14. 21:04","title":"Villám csapott egy franciaországi állatkertbe, tizenhárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai címekre.","shortLead":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai...","id":"20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"cdd531f8-29d6-487c-8964-56f1d73dd9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","timestamp":"2025. május. 14. 12:11","title":"Vélhetően orosz megbízásból szabotázsra készülő ukrán férfiakat tartóztattak le Németországban és Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]