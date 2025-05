Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja Michael Luttig. Csakhogy „egy despota uralma attól függ, meddig hajlandók azt eltűrni azok, akiket elnyom”. ","shortLead":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja...","id":"20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af.jpg","index":0,"item":"8dd76513-7552-4b79-b964-bee5a447c148","keywords":null,"link":"/360/20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","timestamp":"2025. május. 15. 16:45","title":"Volt bíró: Vége a jogállamnak az USA-ban, Trump király akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381e551a-a47e-45b6-9ad6-97b590798e3d","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Előremenekül a Fidesz azzal, hogy a Legfőbb Ügyészség élén összesen bő két évtizedet eltöltő Polt Péterből alkotmánybírót csinál. Így, egy esetleges kormányváltással is számolva, egyszerre készíthetik fel ellenzéki működésre az Ab-t és a vádhatóságot.","shortLead":"Előremenekül a Fidesz azzal, hogy a Legfőbb Ügyészség élén összesen bő két évtizedet eltöltő Polt Péterből...","id":"20250515_hvg-polt-peter-legfobb-ugyesz-politikai-befolyas-alkotmanybiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/381e551a-a47e-45b6-9ad6-97b590798e3d.jpg","index":0,"item":"1d840100-0530-43ec-8784-4c1c597b5cad","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-polt-peter-legfobb-ugyesz-politikai-befolyas-alkotmanybiro","timestamp":"2025. május. 15. 15:38","title":"Az ügyész, aki félrenézett: Orbán bukása esetén is még 12 évig védheti a NER-t Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6315327-806e-44b2-b6b6-77296fe30b99","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Valamennyi sajtószabadság mindig marad, mert mindig lesznek magyar emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy leírják az igazságot – hangzott el öt szerkesztőség rendhagyó, közös adásában.","shortLead":"Valamennyi sajtószabadság mindig marad, mert mindig lesznek magyar emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy leírják...","id":"20250514_fidesz-torvenyjavaslat-foszerkesztok-kozos-adas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6315327-806e-44b2-b6b6-77296fe30b99.jpg","index":0,"item":"5005efd5-7b1a-4e5f-8df5-e82bba89b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_fidesz-torvenyjavaslat-foszerkesztok-kozos-adas","timestamp":"2025. május. 14. 20:52","title":"Főszerkesztők a Fidesz törvényjavaslatáról: Mi vagyunk azok, akik igazán átláthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok az ottani pénz után.","shortLead":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok...","id":"20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"6f5da2dd-cde5-459f-aaa6-6f925a435060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","timestamp":"2025. május. 14. 12:39","title":"Varga Mihály szerint sok pénzt vesztenének a magyarok, ha gyorsan felszámolnák az MNB alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d9e094-4bab-4479-a05a-5b916718ab46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül futva próbált meglógni. ","shortLead":"Végül futva próbált meglógni. ","id":"20250515_Defektes-kerekkel-menekult-a-rendorok-elol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d9e094-4bab-4479-a05a-5b916718ab46.jpg","index":0,"item":"6d12bc7f-7b52-4913-b7af-35edb65b1d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Defektes-kerekkel-menekult-a-rendorok-elol","timestamp":"2025. május. 15. 11:56","title":"Leszakadt az abroncs a felniről, de akkor sem adta fel a menekülést egy autós Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","shortLead":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","id":"20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"9c909666-be5f-4346-a872-b372033ecc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","timestamp":"2025. május. 14. 18:03","title":"Megszűnik a Windows 10, de van valami, amiben visszavonulót fújt a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","shortLead":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","id":"20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"9e0c647b-393a-4057-88ac-d17613274401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","timestamp":"2025. május. 14. 14:06","title":"1800 kiló haltetemet szedtek ki a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","shortLead":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","id":"20250515_film-aligator-morris-elpusztult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af.jpg","index":0,"item":"e9b2aa29-28d3-4e99-bd17-9a1cda7a581e","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_film-aligator-morris-elpusztult","timestamp":"2025. május. 15. 12:55","title":"Nyolcvanévesen elpusztult Morris, a filmsztár aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]