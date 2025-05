Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a584c2d-8374-480f-ad63-37fabe540fa5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Intenzív osztályon ápolják, de úgy tűnik, nincs életveszélyben.","shortLead":"Intenzív osztályon ápolják, de úgy tűnik, nincs életveszélyben.","id":"20250518_Lucio-robbanas-egesi-serulesek-brazil-focista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584c2d-8374-480f-ad63-37fabe540fa5.jpg","index":0,"item":"636d3e85-0d38-4e7d-8413-3ebbbdeba42a","keywords":null,"link":"/sport/20250518_Lucio-robbanas-egesi-serulesek-brazil-focista","timestamp":"2025. május. 18. 15:51","title":"Testének közel ötödén megégett a világbajnok focista egy robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014b3bb6-d50e-43e6-a667-a27dd5e9b29c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majoross Gergely csapata remekül kezdett, de a harmadik harmadban összeomlott; 8-2 lett a vége.","shortLead":"Majoross Gergely csapata remekül kezdett, de a harmadik harmadban összeomlott; 8-2 lett a vége.","id":"20250516_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-dania-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014b3bb6-d50e-43e6-a667-a27dd5e9b29c.jpg","index":0,"item":"c9799c01-2826-43e5-ba01-c4c61163f585","keywords":null,"link":"/sport/20250516_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-dania-vereseg","timestamp":"2025. május. 16. 19:12","title":"2-0-s vezetés után csúnya vereségbe szaladt bele a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d666dab-f055-4257-8ab0-89d22e4c0e16","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Red Bull pilótája a saját lábán szállt ki a kocsiból.","shortLead":"A Red Bull pilótája a saját lábán szállt ki a kocsiból.","id":"20250517_Sulyos-balesetet-szenvedett-Cunoda-az-imolai-Forma-1-es-futam-idomero-edzesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d666dab-f055-4257-8ab0-89d22e4c0e16.jpg","index":0,"item":"dd8562e2-a3cf-4a01-9c80-2caad755cbbf","keywords":null,"link":"/sport/20250517_Sulyos-balesetet-szenvedett-Cunoda-az-imolai-Forma-1-es-futam-idomero-edzesen","timestamp":"2025. május. 17. 17:09","title":"Csúnya balesetet szenvedett Cunoda az imolai Forma-1-es futam időmérő edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363bfa1-10f1-408b-b666-edcf506943aa","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A nagy felháborodás után az FIA csökkentette a káromkodásért kiróható bírság összegét, így az első szabálysértés esetén már nem 40 ezer, hanem 5 ezer eurót kell kifizetniük a pilótáknak. A januárban bevezetett szigorítás mostani enyhítése mögött felsejlik a mind nagyobb feszültség a pilóták és az FIA-elnök között. ","shortLead":"A nagy felháborodás után az FIA csökkentette a káromkodásért kiróható bírság összegét, így az első szabálysértés esetén...","id":"20250518_forma-1-karomkodas-buntetes-verstappen-sainz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363bfa1-10f1-408b-b666-edcf506943aa.jpg","index":0,"item":"52cd6c00-fb74-47ec-abcf-994c0100bf33","keywords":null,"link":"/elet/20250518_forma-1-karomkodas-buntetes-verstappen-sainz","timestamp":"2025. május. 18. 08:55","title":"Verstappenék mostantól kedvezményesen káromkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225","c_author":"Bálint Dávid","category":"360","description":"Nem túlzás azt feltételezni, hogy akinek kertje van, az év közben szeretné meglepni magát és családját egészséges, „íze van” zöldségekkel és zamatos gyümölcsökkel. Ennek egyik kulcsát sokan – nagyon helyesen – talajaink minőségében, a talaj-előkészítésben látják. Hogyan tesztelhetjük a kerti talajt egy egyszerű és okos alkalmazás segítségével, és mi a teendő, ha azt találjuk, hogy kimerült? ","shortLead":"Nem túlzás azt feltételezni, hogy akinek kertje van, az év közben szeretné meglepni magát és családját egészséges, „íze...","id":"20250517_rossz-talaj-kimerult-talaj-kerteszkedes-slakes-applikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225.jpg","index":0,"item":"cb36ea96-b818-46bd-8543-42a9760897e4","keywords":null,"link":"/360/20250517_rossz-talaj-kimerult-talaj-kerteszkedes-slakes-applikacio","timestamp":"2025. május. 17. 15:45","title":"Így deríthetjük ki, hogy kimerült-e a talaj, javítanunk kell-e kertünk földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti szerb gimnáziumban sem.","shortLead":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti...","id":"20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906.jpg","index":0,"item":"0f75e1b6-7368-40b6-9b62-10effafdcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 17. 17:38","title":"A budapesti szerb gimisek is megakadályozták a szerb oktatási miniszter látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol jelzik. A ténylegesen létező konténerek száma azonban így is megduplázódott.","shortLead":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol...","id":"20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1.jpg","index":0,"item":"90c5a7a7-2f84-454f-8849-a668c1dba592","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","timestamp":"2025. május. 17. 19:45","title":"Fantomkonténerekkel gyűjti a használt ruhát a MoHu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64e8ee0-6186-489b-bdb7-f44fd84700a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikai elemző azt mondta Orbán Viktorról beszélve, hogy “az ilyen, régen hatalmon lévő emberek sorra buknak meg”, a bukás veszélye már közvetlen a kormányfőre nézve.","shortLead":"A politikai elemző azt mondta Orbán Viktorról beszélve, hogy “az ilyen, régen hatalmon lévő emberek sorra buknak...","id":"20250517_Tolgyessy-elmondta-miert-adhattak-be-pont-most-a-kulfoldi-tamogatasokat-ellehetetlenito-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c64e8ee0-6186-489b-bdb7-f44fd84700a6.jpg","index":0,"item":"389f68b4-8551-4042-beaf-d95db0b41f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Tolgyessy-elmondta-miert-adhattak-be-pont-most-a-kulfoldi-tamogatasokat-ellehetetlenito-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. május. 17. 12:28","title":"Tölgyessy: Megbillenőben a Fidesz, a veszély hatalmas érzete miatt jöttek elő a törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]