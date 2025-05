Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","shortLead":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","id":"20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0.jpg","index":0,"item":"a5b9c3e3-c5e7-4ec5-837c-ffc2610310c1","keywords":null,"link":"/elet/20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","timestamp":"2025. május. 19. 16:58","title":"A rákkal kezelt III. Károly király is üzent Joe Bidennek a rákdiagnózisa után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül kétszer is nagy figyelmet kaptak a Grok chatbot válaszai az X-en, noha később „programozási hibára” hivatkozott az xAI eszköze.","shortLead":"Néhány napon belül kétszer is nagy figyelmet kaptak a Grok chatbot válaszai az X-en, noha később „programozási hibára”...","id":"20250519_elon-musk-xai-grok-mesterseges-intelligencia-x-holokauszt-elhunytak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"d1ff1758-5b09-4993-8f3c-6f4fe6deff95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_elon-musk-xai-grok-mesterseges-intelligencia-x-holokauszt-elhunytak-szama","timestamp":"2025. május. 19. 10:03","title":"Elon Musk chatbotja „szkeptikus” a holokausztban elhunytak számát illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","shortLead":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","id":"20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"62cba87c-040a-4a90-a037-056316ac7ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","timestamp":"2025. május. 19. 12:44","title":"Közel 20 ezer milliárd forint hever a magyaroknál készpénzben, valamint bankszámlán, lekötetlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74405d6-1d54-4dfb-95c2-ae6dd8b49f56","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A buszt végül rendőrök és az arra közlekedők segítségével sikerült kimenteni.","shortLead":"A buszt végül rendőrök és az arra közlekedők segítségével sikerült kimenteni.","id":"20250519_Eltevedt-buszsofor-miatt-tort-ki-vizozon-a-Keletinel-video-is-keszult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74405d6-1d54-4dfb-95c2-ae6dd8b49f56.jpg","index":0,"item":"275f3f67-fa57-452a-8fa7-89fb60b9750a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Eltevedt-buszsofor-miatt-tort-ki-vizozon-a-Keletinel-video-is-keszult","timestamp":"2025. május. 19. 07:22","title":"Eltévedt buszsofőr miatt tört ki vízözön a Keletinél – videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367ef9-ba6b-473b-8345-aa6e296c517b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ketyeg az óra, május 20-án 24 óráig lehet átnézni, elfogadni, vagy ha kell, akkor módosítani és kiegészíteni az adóbevallást, befizetni az esetleges hátralékot és nyilatkozni az adó 1+1 százalékáról. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Ketyeg az óra, május 20-án 24 óráig lehet átnézni, elfogadni, vagy ha kell, akkor módosítani és kiegészíteni...","id":"20250519_nav-ado-adobevallas-bevallas-szja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e367ef9-ba6b-473b-8345-aa6e296c517b.jpg","index":0,"item":"55cdcadf-f517-4352-b8a9-ad34710d4f89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_nav-ado-adobevallas-bevallas-szja-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 18:00","title":"Mire figyeljen az, aki az utolsó pillanatra hagyta az adóbevallást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet kötött. A világgazdaság és a globális kereskedelem viszont még szenvedni fogja a Washington keltette bizonytalanságot.","shortLead":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet...","id":"20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c.jpg","index":0,"item":"28815571-da7d-47a1-bb67-aa23a7d9086c","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","timestamp":"2025. május. 18. 16:00","title":"Diplomáciai bravúr: Soros György volt igazgatója intézte el, hogy ne torkolljon tragédiába a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új...","id":"20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d.jpg","index":0,"item":"c72faaf5-55d9-437b-ade9-477be8ce184e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 07:00","title":"És akkor a Mikulás, a nyuszi és a fogtündér sem hozhat ajándékot külföldről a szuverén magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]