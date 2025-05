Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","shortLead":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","id":"20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"d0e1c7e4-479b-4bf2-98b6-2888df4ef6e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","timestamp":"2025. május. 19. 13:30","title":"Több mint 20 év csúszás után elindult a gigaprojekt, új városközpontot épít az OTP Ljubljanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és máris itt az új kisregény. Írásmódja ugyanolyan töredezett, mint a világunk. Rejtett összefüggésekkel ábrázolja az eső áztatta közegbe vezető utat. Mit ismertünk fel későn az író szerint? Milyen az a nagy korszak, amelynek a végén vagyunk?","shortLead":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és...","id":"20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25.jpg","index":0,"item":"7685b996-b30e-49fa-aedc-6132a5319469","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","timestamp":"2025. május. 20. 09:39","title":"„Ki vette észre itthon húsz éve, hogy a diktatúra előszobájában vagyunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A vártnál korábban tették közzé a hivatalos adatokat: a kormánypárti jelölt csekély különbséggel győzött, és könnyen lehet, hogy június 1-jén nem ő végez elsőként.","shortLead":"A vártnál korábban tették közzé a hivatalos adatokat: a kormánypárti jelölt csekély különbséggel győzött, és könnyen...","id":"20250519_lengyel-elnokvalasztas-elso-fordulo-hivatalos-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1.jpg","index":0,"item":"1e9c0de6-288f-45a7-ad12-287d43b2fb32","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_lengyel-elnokvalasztas-elso-fordulo-hivatalos-eredmeny","timestamp":"2025. május. 19. 11:34","title":"Megvan a lengyel elnökválasztás hivatalos végeredménye, éles csata várható a második forduló előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b13f7d-2570-4d6c-b2ed-a59f1f49becb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vezető politikusok szólaltak meg, miután kiderült, hogy a korábbi amerikai elnök prosztatarákban szenved, ami már csontáttéteket is képzett. ","shortLead":"Vezető politikusok szólaltak meg, miután kiderült, hogy a korábbi amerikai elnök prosztatarákban szenved, ami már...","id":"20250519_Joe-Biden-prosztatarak-diagnozis-reakcio-Donald-Trump-Barack-Obama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b13f7d-2570-4d6c-b2ed-a59f1f49becb.jpg","index":0,"item":"0d526530-4571-42c6-822a-55bc48099692","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Joe-Biden-prosztatarak-diagnozis-reakcio-Donald-Trump-Barack-Obama","timestamp":"2025. május. 19. 12:27","title":"„Joe egy harcos” – így reagált Biden rákbetegségére Kamala Harris, Donald Trump és Barack Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai offenzívát és nem oldja fel a humanitárius segélyszállítmányok bejuttatásának korlátozásait. ","shortLead":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai...","id":"20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"13a533d5-9e9e-4d5f-bb10-bb330b9ea89f","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","timestamp":"2025. május. 19. 20:31","title":"Közös közleményben ítélte el a brit, a francia és a kanadai kormány Izrael újabb gázai hadműveleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztalának résztvevői szerint az árrésstop alkalmatlan az infláció letörésére.","shortLead":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság...","id":"20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7.jpg","index":0,"item":"1eda38b1-f7a4-408f-af51-c314bf33de55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","timestamp":"2025. május. 19. 16:21","title":"„Az infláció oka maga a kormány” – az árrésstopról tartottak kerekasztalt a közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4a62a8-7608-406f-ac00-f6f22c6419db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csomag központi eleme az orosz kőolajexport jelentős részét bonyolító féllegális árnyékflotta működésének ellehetetlenítése.","shortLead":"A csomag központi eleme az orosz kőolajexport jelentős részét bonyolító féllegális árnyékflotta működésének...","id":"20250520_Hivatalos-Magyarorszag-a-17-haborus-szankcios-csomagot-is-megszavazta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4a62a8-7608-406f-ac00-f6f22c6419db.jpg","index":0,"item":"359e4b2f-bb07-4888-b580-df41976b03a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Hivatalos-Magyarorszag-a-17-haborus-szankcios-csomagot-is-megszavazta","timestamp":"2025. május. 20. 14:07","title":"Hivatalos: Magyarország a 17. „háborús” szankciós csomagot is megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter viszont a kormánypártra valóban veszélyes húzással csapta le a magas labdát – írta elemzésében Török Gábor, aki szerint a Harcosok Klubja azt mutatja, hogy valódi tartalmi és személyi változást nem tervez a Fidesz, csak technológiai-módszertani módosításokat hajt végre.","shortLead":"Magyar Péter viszont a kormánypártra valóban veszélyes húzással csapta le a magas labdát – írta elemzésében Török...","id":"20250519_Torok-Gabor-szerint-Magyar-Peter-menete-azert-veszelyes-Orbanekra-mert-fideszes-akcio-is-lehetne-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"5b023fa0-c81e-4788-975b-8fe9624c8352","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Torok-Gabor-szerint-Magyar-Peter-menete-azert-veszelyes-Orbanekra-mert-fideszes-akcio-is-lehetne-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 11:10","title":"Török Gábor: Óriási hibát vétett Orbán a tihanyi beszéddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]