Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak az MNB-alapítványok, hanem Matolcsy Ádám körei is. Piaci tranzakció volt, jó áron lehet majd eladni – mondja Schwab Richárd az MNB-s alapítvány milliárdjaival indult volt cégéről Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban segítséget adunk azoknak, akiknek a gyerekei először készülnek táborozásra, és jótanácsokat kapnak a megfizethető táborválasztásról és a szülői feladatokról azok is, akik már rutinosabbak. Nyári táborba megy a gyerekem, mit tegyek, hogy a legjobb legyen ez neki? – Kasszakulcs A díjak attól is függnek, hogy valaki Teslával, más elektromos autóval, illetve havidíjas előfizetéssel használja-e a rendszert. Olcsóbb lett a töltés a magyarországi Tesla-állomásokon, és itt a dinamikus árazás is Visszavonul a közélettől az orosz befolyással vádolt volt román elnökjelölt Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már megtagadta ezt, felsőbb utasításra hivatkozva. A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még kissé sutának tűnik. Már bokszolni is tud a kínai humanoid robot – videó Ettől még a Pride esetleges betiltása meghatározhatja a keddi vitát, ahol Magyarország sokadszorra kerül napirendre a 7. cikk alapján. Az „átláthatósági" törvény, valamint Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak blokkolása ugyancsak téma lesz kedden a tagállamok tanácsában. Magyarország nyolcadszor is a vádlottak padján – ez egy soha véget nem érő történet