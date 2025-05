Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","shortLead":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","id":"20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"f3c81f14-647c-4a07-b5c6-bfe5470ab3ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","timestamp":"2025. május. 29. 08:36","title":"BMW, Mercedes, VW: külön vámmegállapodásért lobbiznak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","shortLead":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","id":"20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9.jpg","index":0,"item":"f170f1c2-2b6e-45df-908e-aae799049ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","timestamp":"2025. május. 29. 08:41","title":"Szemrevaló és igen erős új Audi sportkombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","id":"20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1.jpg","index":0,"item":"46e5a1fa-c8fd-4dd3-ab85-2ecb1042be21","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","timestamp":"2025. május. 27. 22:07","title":"Gyurcsány Ferenc fikciót ír az elefántcsonttoronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy fellebbezett az ítélet ellen, és egy törvénymódosítás is született a korábbi költségadatok eltitkolása érdekében.","shortLead":"A külügy fellebbezett az ítélet ellen, és egy törvénymódosítás is született a korábbi költségadatok eltitkolása...","id":"20250529_szijjarto-peter-berelt-repulo-honvedsegi-gep-torvenymodositas-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"8c6d44a4-c29c-43cd-a479-7ca0c6126f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_szijjarto-peter-berelt-repulo-honvedsegi-gep-torvenymodositas-birosagi-itelet","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"Pert nyert az Átlátszó az utazási adatok kiadásáért, azóta csak honvédségi géppel repül Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt vezérkari főnök elleni rágalomcunamit.","shortLead":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt...","id":"20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a.jpg","index":0,"item":"bada737e-9524-4c5c-b11f-7dbdcd8cea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","timestamp":"2025. május. 29. 13:42","title":"Kiállt Ruszin-Szendi mellett egy volt alezredes, mire a HM rögtön egy függőségekkel küzdő nyugdíjasnak titulálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és fogyasztási szokásaink, viszont eddig kevés szó esett a digitális karbonlábnyomról. Pedig – mint Huszics György a Carbon.crane társalapítója és ügyvezetője, a zCast új adásának vendége mondja – hiába nincs mobilunknak kipufogója vagy kéménye, mégis kapcsolódik hozzá kibocsátás. De vajon mennyi?","shortLead":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és...","id":"20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900.jpg","index":0,"item":"d044f632-67e9-43be-8b25-c767c38b6d33","keywords":null,"link":"/zhvg/20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","timestamp":"2025. május. 28. 16:41","title":"zCast: Tudja, mennyivel nő károsgáz-kibocsátása, ha rákattint erre a cikkre? – itt a kellemetlen igazság a digitális karbonlábnyomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt közvetítői szerepéből. Moszkva viszont kitart: Vlagyimir Putyin időt húz, a főhéja, Dmitrij Medvegyev továbbra is atomháborúval fenyeget, miközben az orosz hadsereg egy nyári offenzívára készül.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt...","id":"20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c.jpg","index":0,"item":"36d08b87-5dd2-4ae0-95ae-893555447e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"Közel az igazság pillanata – ki hátrál meg az orosz-amerikai türelemjátékban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter szeretne leülni az RMDSZ-szel tárgyalni, az átláthatóságinak nevezett törvényről azt mondta, csak akkor tudják visszahozni, ha megnyerik a választást.","shortLead":"Magyar Péter szeretne leülni az RMDSZ-szel tárgyalni, az átláthatóságinak nevezett törvényről azt mondta, csak akkor...","id":"20250527_magyar-peter-fidesz-kormany-ellentet-rmdsz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e3824255-0526-468e-b448-e41b0216a69e","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_magyar-peter-fidesz-kormany-ellentet-rmdsz-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:02","title":"Magyar Péter: A Fideszen és a kormányon belül is ellentét van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]