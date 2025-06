Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért emelnek kezet a népükre. De te miért tennéd? Csak a szégyenért?","shortLead":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért...","id":"20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02.jpg","index":0,"item":"be69f276-7003-4a7d-b56a-8ac091e4b48c","keywords":null,"link":"/360/20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","timestamp":"2025. június. 01. 09:39","title":"Tóta W. Árpád: Állítsátok meg a Fideszt, Gulyás Gergő ki akar szállni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf7bc44-8b3d-478a-ad54-720f619112de","c_author":"Hermann Veronika","category":"360","description":"Antall József – legalább szóban – 15 millió magyar miniszterelnöke akart lenni. Orbán Viktor eljutott oda, hogy megelégszik azzal, ha nem egészen kétmillió magyar miniszterelnöke. Már szóban sem próbál egy nemzethez beszélni – mutatja be elemzésében Hermann Veronika, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatója az ELTE-n.","shortLead":"Antall József – legalább szóban – 15 millió magyar miniszterelnöke akart lenni. Orbán Viktor eljutott oda...","id":"20250531_Hermann-Veronika-Orban-arulasa-a-haza-lehet-ellenzekben-amig-o-hatalmon-maradhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcf7bc44-8b3d-478a-ad54-720f619112de.jpg","index":0,"item":"d949a352-a832-4c72-94f4-7701d971daf4","keywords":null,"link":"/360/20250531_Hermann-Veronika-Orban-arulasa-a-haza-lehet-ellenzekben-amig-o-hatalmon-maradhat","timestamp":"2025. május. 31. 08:45","title":"Orbán árulása: a haza lehet ellenzékben, a gyűlölőknek odavetve, amíg ő hatalmon maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e89895-74c9-4bad-9e1b-3c5cb8c0ca77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig 826 esetben lett vádemelés a nyomozás vége a DELTA Program kezdete óta.","shortLead":"Eddig 826 esetben lett vádemelés a nyomozás vége a DELTA Program kezdete óta.","id":"20250601_DELTA-program-kabitoszer-drogellenes-hadjarat-buntetoeljaras-vademelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e89895-74c9-4bad-9e1b-3c5cb8c0ca77.jpg","index":0,"item":"c92074b4-9499-437d-af7d-7a6aab6f0c00","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_DELTA-program-kabitoszer-drogellenes-hadjarat-buntetoeljaras-vademelesek","timestamp":"2025. június. 01. 13:24","title":"Három hónap alatt több mint 3500 büntetőeljárást indított a rendőrség az új drogellenes hadjárata keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni a fogyasztásukat – mondja Bart István klímapolitikai szakértő, akinek Napozószékek a Titanicon címmel jelent meg kötete a klímaváltozásról.","shortLead":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni...","id":"20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c.jpg","index":0,"item":"533830ef-09dd-4446-958c-567acc3d76c0","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","timestamp":"2025. június. 01. 08:30","title":"„A magyar kormány klímapolitikájára erős kettest adnék. A bukástól a napenergia felhasználása mentette meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3f47f85e-f6a0-4a46-a317-1b7bfa2efe21","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Megőrizte a meccs elején megszerzett előnyét a címvédő.","shortLead":"Megőrizte a meccs elején megszerzett előnyét a címvédő.","id":"20250601_noi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-odense","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f47f85e-f6a0-4a46-a317-1b7bfa2efe21.jpg","index":0,"item":"e9a82f6a-ccc2-4f7c-8f66-960434f85247","keywords":null,"link":"/sport/20250601_noi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-odense","timestamp":"2025. június. 01. 19:44","title":"Végig vezetve nyerte meg hetedszer is a Győr a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy évekkel ezelőtti ügy gyanúsítottja is beszélt már arról az emberről, akit letartóztattak a nagybani piacon tartott razzia után.","shortLead":"Egy évekkel ezelőtti ügy gyanúsítottja is beszélt már arról az emberről, akit letartóztattak a nagybani piacon tartott...","id":"20250601_nagybani-piac-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"f1d02197-b738-41d2-a844-f68a6ede667a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_nagybani-piac-letartoztatas","timestamp":"2025. június. 01. 16:24","title":"Letartóztatták a nagybani piac egyik legnagyobb befolyású vállalkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","shortLead":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","id":"20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4.jpg","index":0,"item":"308e333c-6bc0-4990-9b70-c652ac0f5379","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","timestamp":"2025. május. 31. 11:40","title":"Itt a nyár, a jövő héten akár 34 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]