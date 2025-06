Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","shortLead":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","id":"20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"3fcd944c-01ac-463b-a8a6-541f564d5117","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Mégsem zárják le egy hónapra teljesen az M8-as Duna-hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e667904b-a7d8-4680-9b1d-3ae8f68a8601","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy indiai acélmű számára gyártott nagy teljesítményű szinkron villanymotor a valaha gyártott leghatékonyabb motor. A fejlesztő ABB számításai szerint az acélmű a motor 25 éves élettartama alatt a fokozott energiahatékonyság révén mintegy 6 millió dollárra becsült villamosenergia-költséget takarít meg. Az energiahatékonysági beruházás várható megtérülési ideje alig több mint három hónap.","shortLead":"Egy indiai acélmű számára gyártott nagy teljesítményű szinkron villanymotor a valaha gyártott leghatékonyabb motor...","id":"20250602_abb-leghatekonyabb-motor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e667904b-a7d8-4680-9b1d-3ae8f68a8601.jpg","index":0,"item":"e41eb680-d180-4a2b-b1fe-fc9f231bef4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_abb-leghatekonyabb-motor-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:03","title":"99,13%-os hatékonysággal nullázza az áramszámlát: bekapcsolták a valaha gyártott leghatékonyabb motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","shortLead":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","id":"20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df.jpg","index":0,"item":"961b8b7c-10fb-4a25-8520-3afc24511e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","timestamp":"2025. június. 03. 07:43","title":"40 milliárdnyi osztalékot vett ki eddig Mészáros Lőrinc összesen a cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét cégéből kivette a teljes osztalékot.","shortLead":"Mindkét cégéből kivette a teljes osztalékot.","id":"20250602_Fabry-aki-ezektol-semmit-nem-var-tobb-mint-100-millios-osztalekot-vett-ki-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449.jpg","index":0,"item":"df11ac1a-5507-4eb5-8279-c9d23bb848e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Fabry-aki-ezektol-semmit-nem-var-tobb-mint-100-millios-osztalekot-vett-ki-cegeibol","timestamp":"2025. június. 02. 15:31","title":"Fábry, aki „ezektől semmit nem vár”, több mint 100 milliós osztalékot vett ki cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy profit, a 7 milliárdos osztalék máshonnan, a kaszinóbizniszből folyt be. Habony brit cégének tavalyi gazdálkodása egyelőre nem ismert.","shortLead":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy...","id":"20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a.jpg","index":0,"item":"d5084b56-35e7-4765-a5d9-5690d565da5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","timestamp":"2025. június. 02. 12:01","title":"Hiába van két vagyonkezelő cége Habony Árpádnak, most egyikre sem lehet túl büszke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat a helyiektől. Ezt mondják a Vésztőn akkumulátoripari hulladékot feldolgozó üzemet tervező beruházók. És bizony jobb ha hozzászokunk, hogy a gombamód szaporodó hatalmas akkugyárak mellé fel kell nőnie az országban a hulladékfeldolgozásnak is.","shortLead":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat...","id":"20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2.jpg","index":0,"item":"a08298be-f564-475a-be45-05622ad2098e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","timestamp":"2025. június. 01. 17:30","title":"Komoly tervekkel érkezik az akkugyári hulladékot feldolgozó cég Vésztőre, a CATL, a BYD és az EVE akkumaradékára utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb telefon negyedéves szinten. A gyártó kiléte nem meglepetés, természetesen az Apple-ről van szó.","shortLead":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb...","id":"20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5.jpg","index":0,"item":"d60eaf0b-ad89-4ef7-bd5d-6ee35a416c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Melyik telefon kell most az embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","shortLead":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","id":"20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6.jpg","index":0,"item":"bf4d7c2b-8692-42ca-8d70-d9590db41df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","timestamp":"2025. június. 01. 18:33","title":"Rendkívüli ülést kezdeményezett a főváros pénzügyi helyzete miatt Vitézy Dávid és Baranyi Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]