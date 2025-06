Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","shortLead":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","id":"20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609.jpg","index":0,"item":"7d510434-e094-49a0-815a-c710bdbccc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","timestamp":"2025. június. 04. 13:49","title":"Elkezdte Kína zsarolni a globális autóipart: visszatartanak kulcsfontosságú ritkaföldfémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839","c_author":"Méltányosság Politikaelemző Központ","category":"360","description":"Hat tényezőre van szükség ahhoz, hogy egy hosszú ideje kormányzó erő politikailag degenerálódjon. A hasonló dél-afrikai, japán és olasz kormánybukások példáit a Méltányosság Politikaelemző Központ foglalta össze.","shortLead":"Hat tényezőre van szükség ahhoz, hogy egy hosszú ideje kormányzó erő politikailag degenerálódjon. A hasonló...","id":"20250603_Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-Hogyan-erhet-veget-a-hosszu-kormanyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839.jpg","index":0,"item":"13bc706d-ac52-4f97-8449-fd9bf24048f6","keywords":null,"link":"/360/20250603_Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-Hogyan-erhet-veget-a-hosszu-kormanyzas","timestamp":"2025. június. 03. 12:03","title":"Hogyan érhet véget a hosszú kormányzás? És a Fideszé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","shortLead":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","id":"20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379.jpg","index":0,"item":"319dd701-9dcb-445d-a6cc-62445f664060","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 17:25","title":"Kormányszóvivő: Van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja vitájánál, amely során a szomszéd agyonlőtte Josst, és azt állítja: ezúttal is a homofóbia volt a vita kiváltó oka. A rendőrség szerint nincs bizonyíték homofóbiára.","shortLead":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja...","id":"20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3.jpg","index":0,"item":"6599cd41-a475-4b1c-8162-3b4256052e4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","timestamp":"2025. június. 03. 14:15","title":"Homofób szomszédja lőtte agyon a Városfejlesztési osztály színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77152d-ae17-47f8-949d-13eed8fb63fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A tengerparti üdülőhely, Marmaris mellett volt egy 5,8-as földrengés.","shortLead":" A tengerparti üdülőhely, Marmaris mellett volt egy 5,8-as földrengés.","id":"20250603_foldrenges-torokorszag-marmaris-tengerpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b77152d-ae17-47f8-949d-13eed8fb63fb.jpg","index":0,"item":"9ed881b6-7fd9-4345-8b4e-2020db3ec815","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_foldrenges-torokorszag-marmaris-tengerpart","timestamp":"2025. június. 03. 08:33","title":"Erős földrengés volt Törökországban, 1 ember meghalt, 69-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c94037-fd5c-492e-9c34-56e64fb06972","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A miniszterelnök lánya szerint nem „cool” bemutatni, mert lehet békésen is egyet nem érteni.","shortLead":"A miniszterelnök lánya szerint nem „cool” bemutatni, mert lehet békésen is egyet nem érteni.","id":"20250604_orban-rahel-vasvari-vivien-molnar-aron-bemutatas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c94037-fd5c-492e-9c34-56e64fb06972.jpg","index":0,"item":"f28f4897-0e26-4d4f-88b3-9fba190fbb2b","keywords":null,"link":"/elet/20250604_orban-rahel-vasvari-vivien-molnar-aron-bemutatas-reakcio","timestamp":"2025. június. 04. 19:38","title":"Orbán Ráhel is beszállt Molnár Áron és Vasvári Vivien csörtéjébe, a színész rögtön válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]