[{"available":true,"c_guid":"b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális eszközök jövőbeni fejlődését segítheti.","shortLead":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális...","id":"20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc.jpg","index":0,"item":"c30dda45-76a9-408d-a0d8-ed3f79db0616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","timestamp":"2025. június. 05. 18:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb hegedűjét, egy hajszál mögé is el lehetne dugni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","shortLead":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","id":"20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834.jpg","index":0,"item":"b1b66239-d422-4636-8a4b-7b07e9084443","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","timestamp":"2025. június. 04. 11:56","title":"Letartóztatták Jeszenszky Géza támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről. A regnálása alatt sorolta át B kategóriába a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetsége a magyar ombudsmani intézményt. ","shortLead":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről...","id":"20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3.jpg","index":0,"item":"7a3f17b4-b87b-47d8-b6f4-f307659c659d","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 17:53","title":"A sokat bírált ombudsmant, Kozma Ákost jelöli a Fidesz alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics bocsánatkérést vár Lázártól, a luxizás pedig szerinte árt a Fidesznek. Sőt: nem ért egyet a 2025-ös 1%-ok elvonásának ötletével sem. ","shortLead":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics...","id":"20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"bc522115-96c9-4ce2-acb5-83c95643e0c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 07:19","title":"Navracsics Tibor: Nem tudom elképzelni, hogy Ferrarit vagy vadászkastélyt vegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","shortLead":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","id":"20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7.jpg","index":0,"item":"f0d187ad-41c9-4b73-b19f-fab6d6a64294","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","timestamp":"2025. június. 05. 05:43","title":"Csak olyan emberek világosíthatják fel a gyerekeket az iskolákban, amilyenek nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határtól mindössze négy kilométerre fekvő Peresztegen földelnek el több száz, a ragadós száj- és körömfájás vírusával fertőzött tehenet. A Duma Aktuál ennek kapcsán érdekes kérdéseket boncolgatott. Honnan tudjuk, hogy mi fáj a marháknak? Vajon a kullancsok is az (állat)mennyországba kerülnek? Lehet-e valami virálisabb egy dögkút melletti szelfinél? Miért örül Litkai Gergely annak, ahogyan Müller Cecília kezelte koronavírus-járványt? És emlékszik-e még valaki a dániai covidos nyércekre, amelyek egyszer csak lebegni kezdtek? ","shortLead":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határtól mindössze négy kilométerre fekvő Peresztegen...","id":"20250604_duma-aktual-szaj-es-koromfajas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"fab5795d-0eb8-4887-9e49-04df68b7b6c8","keywords":null,"link":"/360/20250604_duma-aktual-szaj-es-koromfajas-video","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Lebegő nyércek és mennybe jutó kullancsok: ez van, ha jogászok elemzik a száj- és körömfájásjárvány kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nagyon messziről indulnak majd a Karácsony–Gulyás-tárgyalások, mert a főváros szerint Budapest nettó befizetője a költségvetésnek és a kormányzati elvonások, adóterhek miatt kerültek csődközeli állapotba, míg a kormányzat szerint nem is nettó befizető az önkormányzat, a pénzügyi zavarait pedig magának köszönheti, és amúgy is csak „picsog”.","shortLead":"Nagyon messziről indulnak majd a Karácsony–Gulyás-tárgyalások, mert a főváros szerint Budapest nettó befizetője...","id":"20250605_Jovo-het-elejen-ulhet-le-Karacsony-es-Gulyas-hogy-a-fovaros-penzugyi-helyzeterol-egyeztessenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01.jpg","index":0,"item":"0b6de208-b68a-4d43-a91e-4c51688bdb6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Jovo-het-elejen-ulhet-le-Karacsony-es-Gulyas-hogy-a-fovaros-penzugyi-helyzeterol-egyeztessenek-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 18:56","title":"Jövő hét elején ülhet le Karácsony és Gulyás, hogy a főváros pénzügyi helyzetéről egyeztessenek, de tízmilliárdos szakadékot kellene áthidalniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","shortLead":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","id":"20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"17a06fcc-0045-4c79-abf8-7f40b6253f4b","keywords":null,"link":"/sport/20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 05. 08:15","title":"A súlyos BL-döntős vereség után Szaúd-Arábiába szerződött az Inter edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]