[{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fiatal, közepes méretű barnamedvét láttak Égerszögnél, de eltűnt.","shortLead":"Fiatal, közepes méretű barnamedvét láttak Égerszögnél, de eltűnt.","id":"20250609_Kiranduloido-medve-boklaszik-az-Aggteleki-Nemzeti-Park-deli-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862.jpg","index":0,"item":"5c4f28b3-e672-4555-991b-d69cc37230ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Kiranduloido-medve-boklaszik-az-Aggteleki-Nemzeti-Park-deli-reszen","timestamp":"2025. június. 09. 08:30","title":"Kirándulóidő: medve bóklászik az Aggteleki Nemzeti Park déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1074f65-e3b5-416e-bba5-6dc26f42ac0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Ez az igazi kuriózum, az egy nap késéssel érkező pótlóbusz” – kommentálta Vitézy Dávid azt, ahogyan Lázár János reagált a MÁV szombati összeomlására. Vitézy szerint Lázár „a rendszerváltás óta eltelt évtizedek legkudarcosabb közlekedési minisztere”.","shortLead":"„Ez az igazi kuriózum, az egy nap késéssel érkező pótlóbusz” – kommentálta Vitézy Dávid azt, ahogyan Lázár János...","id":"20250608_Lazar-szinte-sikerkent-beszel-a-300-potlobuszrol-Vitezy-szerint-ez-a-koklersege-szimboluma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1074f65-e3b5-416e-bba5-6dc26f42ac0e.jpg","index":0,"item":"952f7e47-f288-4fbb-9244-0e58085f67b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_Lazar-szinte-sikerkent-beszel-a-300-potlobuszrol-Vitezy-szerint-ez-a-koklersege-szimboluma","timestamp":"2025. június. 08. 12:55","title":"Lázár szinte sikerként beszél a 300 pótlóbuszról, Vitézy szerint ez a kóklersége szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos munkabeszüntetést és demonstrációt szervezett.","shortLead":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos...","id":"20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f.jpg","index":0,"item":"40baff29-776a-495c-857b-31623d0b13b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","timestamp":"2025. június. 09. 11:56","title":"Meghalt Gaskó István, a sztrájkkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 08. 11:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, ami már nem is az övé, más pedig nem is annyira drága, mint amilyennek látszik.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, ami már nem...","id":"20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609.jpg","index":0,"item":"e7efda7e-6680-4566-a297-c141a91dd027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Évtizedek óta nem látott festményt vettek észre Lázár Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok alapján kevés sikerrel. Szeretne egy újfajta pörgést a gazdaságába, viszont úgy tűnik, a pénzpiacon az Egyesült Államok bukdácsolására a befektetők olyan hozamelvárásokkal válaszolnak, hogy az már a fejlett gazdaságoknak is sok.","shortLead":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok...","id":"20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692.jpg","index":0,"item":"c377510f-d086-4084-8c8a-72716bff075c","keywords":null,"link":"/360/20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","timestamp":"2025. június. 08. 17:00","title":"Így hajt a sok kocsmai dalolászás a válság felé egy virágzó gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264","c_author":"MTI","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést a háborúk befejezése érdekében.","shortLead":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést...","id":"20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264.jpg","index":0,"item":"72d72d67-6079-4f55-a6a6-005fe9cdf1af","keywords":null,"link":"/elet/20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","timestamp":"2025. június. 08. 15:54","title":"A pápa a háború befejezéséről és a családon belüli erőszakról is beszélt pünkösdvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]