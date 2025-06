Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","shortLead":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","id":"20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047.jpg","index":0,"item":"5a19d4ed-9446-48be-9c38-7ec6d50ab28c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","timestamp":"2025. június. 10. 11:20","title":"Annyi pénzt fizetett az MVM az államnak, hogy már csak 2800 milliárd forint az idei költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) tulajdonosi jogait a szülővárosában csaknem 70 milliárd forintból felépített autóipari tesztpálya, a ZalaZone felett. Bár az uniós elvárások miatt Palkovics László tavaly októberben lemondott a kuratóriumi elnöki posztról, a kormány most egy újabbat kreált. A jelenleg a mesterségesintelligencia-fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról is beszélt a HVG-nek adott interjúban, hogy a kormány „brüsszelező” politikája mellett miként vennének igénybe uniós támogatásokat.","shortLead":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő...","id":"20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080.jpg","index":0,"item":"c18dc2c5-5312-4a02-ab78-c5343d97bf8d","keywords":null,"link":"/360/20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","timestamp":"2025. június. 10. 06:30","title":"Palkovics László újabb kinevezés előtt: „Valószínűleg az átlagnál jobban elboldogulok a tesztpálya irányításával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már szövegbevitel alapján képes terveket készíteni.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már...","id":"20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e.jpg","index":0,"item":"91a3664e-d34d-43bb-b534-708e477059a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","timestamp":"2025. június. 09. 16:03","title":"Mondja el a LegoGPT-nek, hogy mit szeretne, és már el is készülnek a legós építési tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","shortLead":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","id":"20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d.jpg","index":0,"item":"7612cbe1-304d-4f1d-b267-1c44d84a57ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","timestamp":"2025. június. 10. 07:44","title":"Ukrán címeres sapkában pózolt egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","shortLead":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","id":"20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a3b2dfd9-c264-4ed7-a4a9-983a15572c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","timestamp":"2025. június. 10. 12:54","title":"Magyar Péter és Vitézy Dávid egymásra licitálva okolják Lázár Jánost a hétvégi MÁV-káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi a katonákat. Mit üzen ellenfeleinek az elnök, akit előző mandátuma idején még sikeresen lebeszéltek a hasonló akciókról? ","shortLead":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi...","id":"20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8.jpg","index":0,"item":"3d33aed4-5745-4a26-8e51-73a1dd568e98","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. június. 10. 14:08","title":"Trump emeli a tétet – kinek és mit üzen az elnök a Nemzeti Gárda és a tengerészgyalogosok Kaliforniába vezénylésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","shortLead":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","id":"20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b.jpg","index":0,"item":"65d4b152-c07e-491f-accb-4a69d19128f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","timestamp":"2025. június. 10. 06:41","title":"Már magyarul is beszélnek az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]