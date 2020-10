Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","id":"20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66517809-6284-4565-a732-7ddc6136a026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","timestamp":"2020. október. 28. 12:48","title":"Csökken az üzemanyagok ára pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta Covid–19 halálozási kockázatát egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint.","shortLead":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51cf1c-2d72-4cf0-9747-5b487f589264","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","timestamp":"2020. október. 28. 08:03","title":"Ez 15%-kal növeli az esélyét annak, hogy belehal a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban.","shortLead":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” –...","id":"20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab6fd20-6144-4e67-a852-4579f7b9e767","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","timestamp":"2020. október. 28. 07:49","title":"Márki-Zay listát vezet, az ügyeskedéssel pedig nincs baj szerinte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és a fiának ukrajnai ügyeiről tett közzé leveleket. De egyelőre úgy néz ki, a történetből nem lesz olyan botrány, mint ami lehetett volna, hiszen azzal, hogy ezer sebből vérző hitelességű bizonyítékokkal próbálják bűncselekménnyel vádolni a volt alelnököt, még azt is elfeledtetik, hogy Bidenék ügyei etikailag valóban problémásak.","shortLead":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és...","id":"20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc10822c-9bb3-4c61-9d58-ea43e63ba8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Trumpék túllőttek a célon, pedig ukrajnai ügyébe valóban belebukhatna Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","shortLead":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","id":"20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55091dc6-9630-443d-8cad-706dda07a166","keywords":null,"link":"/elet/20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2020. október. 28. 07:10","title":"Melbourne ünnepel, véget ért a járvány miatti 112 napos vesztegzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349b0cc3-a02f-43ac-afe4-82ee00334222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat fogyaszt – figyelmeztetnek amerikai kutatók. ","shortLead":"Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat...","id":"202043_cukormentes_szoptatas_magukba_szivjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=349b0cc3-a02f-43ac-afe4-82ee00334222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae0d419-0cbd-432e-b6e0-5733590ec3c2","keywords":null,"link":"/360/202043_cukormentes_szoptatas_magukba_szivjak","timestamp":"2020. október. 27. 12:00","title":"Évekkel később is rosszul jár a gyerek, ha az anya szoptatáskor cukros üdítőket iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik kórházba vihetik a koronavírusos páciensét.","shortLead":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84732f09-cc84-45f2-a2bf-d359f70d168e","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","timestamp":"2020. október. 27. 21:58","title":"Ha a háziorvos rendeli a mentőt, neki kell megmondania, hová vigyék a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják segíteni az új törvényjavaslattal. ","shortLead":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják...","id":"20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b722ff86-7774-4671-8b28-ecfcab583cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","timestamp":"2020. október. 28. 12:18","title":"Keményen nekimentek Palkovicsnak a közalkalmazotti jogviszonyukat elvesztő akadémiai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]