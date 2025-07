Itt a vadonatúj Mitsubishi Grandis, ami ismét egy átmaszkolt Renault

A Mitsubishi 2003-ban mutatta be és 2011-ig gyártotta Grandis nevezetű egyterű modelljét, melynek most szabadidő-autó formában mutatkozott be az utódja.

Ahogy az aktuális Mitsubishi Colt egy átemblémázott Renault Clio, és ahogy a legújabb Mitsubishi ASX lényegében egy kicsit átvariált Renault Capture, úgy a most érkezett Mitsubishi Grandis nem más, mint egy átkozmetikázott Renault Symbioz.

Mitsubishi Grandis Mitsubishi

Renault Symbioz László Ferenc

A 4,41 méter hosszú, 1,79 méter széles, 1,57 méter magas és 2,63 méteres tengelytávú, 17-19 colos kerekekkel szerelt újdonság csomagtartója 434-1455 literes.

A kiviteltől függően 7-10 colos digitális műszeregységet és 10 colos infotainment érintőkijelzőt felvonultató műszerfal ismerős lehet az alapokat adó francia típusból.

Az erőforrások szintén a Symbiozból érkeztek. Az 1,3 literes 3 hengeres lágyhibrid turbós benzines alapmodell 140 lóerőt tud, az 1,8 literes 4 hengeres szívómotoros normál hibrid pedig 158 lóerős produkciót ad elő.

A garancia 8 év, illetve 160 ezer kilométer, a kereskedésekbe várhatóan 2026 elején megérkező típus árai viszont egyelőre még ismeretlenek.

A Renault Symbioz Magyarországon jelenleg 10,3-12,4 millió forintba kerül.

