Szó sincs idősödő milliomosokról: 35 évesek az elektromos Rolls-Royce vevői

Tizenöt év alatt 56-ról 42 évre csökkent a Rolls-Royce vásárlóinak átlagéletkora, de az új, tisztán elektromos Spectre modell ennél is radikálisabb fordulatot hozott: a The Drive szerint azok, akik első Rolls-ként Spectre-t vásárolnak, mindössze 35 évesek. Ráadásul a modell összességében is 40 százalékban új vásárlókat hozott a márkának.

A luxusmárka észak-amerikai elnöke, Jon Colbeth szerint ez a fiatalos érdeklődés nem véletlen, hiszen a Spectre az első olyan modell, amely nemcsak technológiájában, hanem dizájnjában és személyre szabhatóságában is kifejezetten a modern, technológiaérzékeny generációkat célozza.

„Új technológiák, új anyagok, új dizájn, mind szerepet játszanak” – mondta Colbeth. „A technológia fontos a fiatal vásárlók számára, és ezért keltett nagy visszhangot a Spectre azok körében, akik első Rolls-Royce-ukat szeretnék megvásárolni.”

Háromszor annyi fedélzeti számítógép dolgozik benne, mint bármely korábbi modellben, a karosszériaszerkezet pedig 30 százalékkal merevebb. Mindez azt jelzi, hogy a Spectre nemcsak technológiai váltás, hanem generációváltás is a márka életében – és valóban az, amit a bevezetéskor állítottak róla: „Ez a mindent megváltoztató Rolls-Royce.”