Kudarc a Cybertruck – jöhet egy kisebb modell?

A Tesla a gyenge Cybertruck-eladások miatt egy kisebb elektromos pickup piacra dobását fontolgatja – írja az Electrek oldal. Bár a rozsdamentes acél testű, futurisztikus dizájnnal rendelkező modell hatalmas érdeklődést váltott ki a bemutatásakor, a kezdeti lendület hamar alábbhagyott.

A Tesla eredetileg évi 250 000 darabos gyártást tervezett, de 2025-ben már csak körülbelül 20 000 eladással számolnak. A vállalat mérnöki alelnöke, Lars Moravy szerint már régóta napirenden van egy kisebb pickup koncepciója, amely nemcsak áruszállításra lenne alkalmas, de megfizethetőbb árkategóriát is célozna. A modell akár globálisan is forgalmazható lenne – ellentétben a Cybertruckkal, amely mérete és kialakítása miatt sok piacra nem alkalmas.

Kiábrándítóak a Cybertruck eladásai, lassan a Ferrarikkal versenyez ritkaságban Pedig Elon Musk nagy álma az volt, hogy kétmilliót gyártanak majd belőle.

Moravy hangsúlyozta, hogy a Tesla továbbra is az önvezető járművek fejlesztését tartja fő prioritásnak, de a járműpaletta bővítése is új lendületet kaphat. Egy kisebb pickup lehetővé tenné, hogy a Tesla szélesebb vásárlói rétegeket érjen el, különösen azokon a piacokon, ahol a Cybertruck túl drága vagy egyszerűen nem praktikus.

Az autógyártó emellett több projektet is párhuzamosan fejleszt: várhatóan év végén bemutatják az olcsóbb Model Y változatot, és készül a következő generációs Roadster is. Eközben a Robotaxi-program is halad előre a legfrissebb híresztelések szerint.