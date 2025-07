Ilyen autója csak 33 embernek lehet - Bottas átvette saját Alfa Romeo Stradale-jét

Valtteri Bottas átvette az új Alfa Romeo 33 Stradale-jét, ezzel egyike lett annak a mindössze 33 szerencsés vásárlónak, akik birtokba vehetik ezt a különleges sportautót.

A kocsit Monacóban adták át a 35 éves finn pilótának, aki nemcsak autóversenyzőként, hanem szenvedélyes autógyűjtőként is ismert – gyűjteményében egy Giulia GTAm és egy AMG One is megtalálható.

Bottas aktívan részt vett az autó fejlesztésében: mérnökökkel és formatervezőkkel közösen dolgozott a végső beállításokon, hogy a 33 Stradale vezetési élménye valóban páratlan legyen.

A 33 Stradale név az Alfa Romeo egyik legritkább és legexkluzívabb modelljét idézi meg, amelyet először 1967-ben mutattak be.

A modern változatot egy 2.9 literes, ikerturbós V6-os motor hajtja, amely több mint 620 lóerőt teljesít, végsebessége 333 km/h, a 0–100-as sprintet pedig kevesebb mint 3 másodperc alatt teljesíti. Az aktív dupla lengőkaros futóműhöz Brembo karbon-kerámia fékrendszer társul, amelyet elektromos vezérlés támogat.