Elkoboztak egy orosz Lamborghinit a franciák, és odaadták egy múzeumnak

Egy 2018-as Lamborghini szokatlan módon került közgyűjteménybe Franciaországban: a luxussportautót a francia vámhatóságok foglalták le, miközben teherautón szállították Németországon keresztül Oroszország felé – írja a France Bleu oldal.

Az akcióra az Európai Unió Oroszország elleni szankciós intézkedései miatt került sor, amelyek többek között megtiltják az 50 ezer eurónál drágább járművek exportját Oroszországba. A vámhatóság az intézkedést az orosz állampolgárok vagyonára és luxustárgyaira vonatkozó korlátozásokkal indokolta, amelyeket az ukrajnai háború kirobbanása után vezettek be.

A lefoglalt 740 lóerős Lamborghini Aventador mostantól a Mulhouse-i Autómúzeum kiállítási tárgyaként szolgál majd egy nagy csapatnyi régebbi klasszikus autó között. Guillaume Gasset, az intézmény igazgatója megerősítette, hogy a sportautónak orosz forgalmija van.

A címkép illusztráció.