A Xiaomihoz igazol a dizájner, aki a debreceni BMW-t is tervezte

A kínai technológiai óriás és elektromosautó-gyártó Xiaomi leigazolta Kai Langert, a BMW i korábbi formatervezési vezetőjét. A szakember több mint két évtizeden át dolgozott a BMW-nél, augusztus 1-jétől erősíti a Xiaomi csapatát. Langer Münchenben marad, ahol a vállalat kutatás-fejlesztési központot működtet, pontos feladatköre azonban egyelőre nem ismert. LinkedIn-bejegyzésében úgy fogalmazott: izgatottan várja, hogy a világ egyik legprogresszívebb technológiai cégénél formálhassa az autóipar jövőjét.

Langert volt az egyik vezetője a BMW i3 és i8, a márka két legkorábbi elektromos járműve tervezésének, és a közelmúltban kreatív vezető szerepet töltött be a Vision Neue Klasse koncepcióautók kidolgozásában, amelyek a BMW jövőbeli irányvonalát vetítik előre az elektromos hajtás és a fenntarthatóság terén.

A Xiaomi jelenleg két sikeres elektromos modellt kínál: a nagy elismerést aratott SU7 szedánt és a nemrég bemutatott YU7 SUV-t. Mindkettő hasonló stílusjegyeket visel, amelyek egyértelműen azonosítják őket a márkával. Kérdés, hogy Langer megtartja-e ezt a kialakult dizájnnyelvet, vagy új irányt szab a Xiaomi jövőbeli modelljeinek megjelenésében.