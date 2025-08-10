Horvát hiperautóval jár a szlovénok NBA-sztárja, Luka Doncic

Luka Doncic, a Los Angeles Lakers frissen 165 millió dolláros szerződéssel hosszabbító szupersztárja újabb különlegességgel bővítette autógyűjteményét: megvásárolta a 1914 lóerős Rimac Neverát. A világ leggyorsabb elektromos autójának számító horvát hiperautó mindössze 1,8 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, a negyedmérföldet 8,2 másodperc alatt teljesíti, végsebessége pedig 412 km/h.

A négy villanymotor 2300 Nm nyomatékot biztosít, és a modell már 24 világrekordot tudhat magáénak. A 26 éves szlovén kosaras Ljubljana utcáin tűnt fel a különleges járművel, amely még az ő pazar garázsában is kiemelkedő darab.

Doncic autóparkja eddig is az autórajongók álma volt: egy 1968-as Chevrolet Camaro, Ferrari 812 Superfast, több Porsche és Mercedes-AMG, a brutális Apocalypse Hellfire 6×, valamint egy Lamborghini Urus is szerepel benne. Nemrég egy 1000 lóerős Brabus Rocketet is megszerzett, amelyből mindössze 25 darab készült.

Egyetlen nap 23 rekordot döntött meg a horvátok elektromos hiperautója Így például kevesebb mint 30 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 400 km/h-ra és áll meg.

A sztár korábban is mutatott érdeklődést az elektromos járművek iránt – 2023 karácsonyán például Mercedes-EQ e-bike-okat ajándékozott akkori csapatának, a Dallas Mavericksnek.