Minden ezer kilométer lefarag a használt autók árából – mutatjuk, mennyit

A Használtautó.hu és a KSH közös júniusi statisztikája szerint a meghirdetett használt autók ára 2025 júniusában átlagosan 5,4 millió forint volt, ami mintegy 200 ezer forintos drágulást jelent egy év alatt.

A kínálat közel fele (40,2 százalék) a 2,5 millió forint alatti kategóriában mozgott, míg a 10 millió feletti járművek aránya mindössze 12,9 százalék volt. A benzines autók továbbra is többségben vannak (50 százalék), a dízelek aránya 41,6 százalék, míg az elektromos (5 százalék) és a hibrid (3,7 százalék) hajtású modellek kínálata fokozatosan bővül, különösen az elektromosaké, amelyekből 34,3 százalékkal több jelent meg, mint egy éve.

A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,3 évesek. Utóbbiak azonban jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 157 ezer kilométer – vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik.

Az elemzés szerint az autók végső árát leginkább az állapot határozza meg: egy újszerű jármű átlagosan 26,4 százalékkal, egy kitűnő állapotú pedig 24,7 százalékkal kerül többe, mint egy azonos kategóriájú, de normál állapotú autó. A sérült járművek ára ezzel szemben átlagosan 58,6 százalékkal alacsonyabb.

A használt autók eloszlása a magyar hirdetési piacon Használtautó.hu

A futásteljesítmény továbbra is nagyon fontos tényező: minden megtett 1000 kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti az árat, így például egy 150 ezer kilométert futott autó értéke akár 30 százalékkal is alacsonyabb lehet egy azonos, de újabb futású példánynál.

A teljesítmény és a motor lökettérfogata viszont felfelé húzza az árakat: 10 kW pluszteljesítmény átlagosan 3,8 százalékkal, míg 100 köbcentivel nagyobb motor 3,3 százalékkal növeli a kínálati árat. Ezek az adatok rávilágítanak, hogy az árképzés összetett egyenlet, ahol az állapot, a futott kilométerek, a motorparaméterek és a felszereltség együtt alakítják ki a végső összeget.