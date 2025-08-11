Akkorát ünnepelt a friss Nascar-győztes, hogy nézni is fájdalmas – videó

Connor Zilisch, a NASCAR Xfinity Series pontversenyének éllovasa szerencsétlen módon kulcscsonttörést szenvedett, miután szombaton kiesett autójából miközben ünnepelt a New York állambeli Watkins Glen International versenypályán.

Speedway Digest on X (formerly Twitter): “What happened to Connor in victory lane. He’s been taken to the infield care center at this time.#NASCAR https://t.co/cJLBWk4O1Y pic.twitter.com/LAZ0j2VTjY / X” What happened to Connor in victory lane. He’s been taken to the infield care center at this time.#NASCAR https://t.co/cJLBWk4O1Y pic.twitter.com/LAZ0j2VTjY

A 19 éves pilóta a szezon hatodik győzelmét szerezte meg a Mission 200 futamon, majd ünneplés közben a 88-as rajtszámú Chevrolet tetejére mászott. A Speedway Digest által megosztott videó szerint Zilisch lába beakadt az ablakhálóba, amikor le akart szállni, így fejjel előre a földre esett. A fiatal versenyzőt a pálya menti orvosi központba, majd kórházba vitték, ahol kiderült: fejsérülést nem szenvedett, csak a kulcscsontja tört el.

A baleset egy mozgalmas nap végén történt, hiszen a pole pozícióból rajtoló pilóta a 65. körben ütközött csapattársával, Shane van Gisbergennel, majd az utolsó négy körben visszaszerezte a vezetést és megnyerte a versenyt. Zilisch közösségi médiában köszönte meg a gyors orvosi ellátást, hozzátéve: „hálás, hogy nem történt rosszabb”.