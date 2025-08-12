38 millió forintos bírságot kapott egy autós 27 km/h-s gyorshajtásért Svájcban

Svájc egyik leggazdagabb állampolgárát 90 ezer frankra (37,8 millió forint) bírságolta meg a Vaud kantoni bíróság, miután Lausanne-ban 27 kilométer/órával túllépte az 50 kilométer/órás sebességhatárt – írja a Bild.de.

Az országban a 25 kilométer/órát meghaladó gyorshajtás súlyos közlekedésbiztonsági kihágásnak számít, és a büntetést a sofőr rendelkezésére álló jövedelme alapján számítják ki. A férfi esetében ez napi 2000 frankot (840 ezer forint) jelent, a bíróság pedig 40 napnyi „jövedelme” alapján határozta meg a 80 ezer frankos felfüggesztett bírságot, amelyhez 10 ezer frank azonnali befizetés is társult egy korábbi, szintén gyorshajtás miatt kiszabott büntetés miatt.

A sofőr – aki több százmillió frankos vagyonával Svájc 300 leggazdagabb embere közé tartozik – csak akkor ússza meg a 80 ezer frank kifizetését, ha a következő három évben nem követi el még a legkisebb sebességtúllépést sem. Egy újabb szabálysértés ugyanis automatikusan aktiválná a felfüggesztett bírságot.

Svájc szigorú rendszere működik a kevésbé tehetős elkövetőknél is: ha a kiszabott pénzbüntetés nevetségesen alacsony lenne, akkor a bíróság akár letöltendő büntetést is kiszabhat.