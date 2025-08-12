Piacon a Tesla 830 kilométeres hatótávú újdonsága

A Tesla piacra dobta minden korábbinál nagyobb hatótávú kompakt villanyszedánját: a Model 3+ első körben Kínában kapható, ahol 269500 jüant (12,8 millió forint) kell fizetni érte.

Az újdonság egy 78,4 kWh kapacitású nikkel-mangán-kobalt akkumulátorból nyeri a működéséhez szükséges energiát.

Az LG által szállított telep 830 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé, legalábbis a relatíve engedékeny kínai CLTC-szabvány szerint.

A 306 lóerős teljesítményű és 1760 kilogramm tömegű hátsókerék-hajtású új Tesla 5,2 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra és 200 km/h a végsebessége.

Magyarországon jelenleg 18,9 millió forintos áron jegyzik a legnagyobb hatótávú Model 3-at, mely általunk is alaposan letesztelt villanyautó az európai WLTP-szabvány szerint 702 kilométert képes megtenni egy töltéssel.

