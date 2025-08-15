Magyarországon az erősebb új Hyundai Kona

A Hyundai két éve dobta piacra népszerű kompakt szabadidő-autója, a Kona második generációját, melynek felfrissített legújabb verziója immár Magyarországon is elérhető.

Legolcsóbban 9,5 millió forintból lehet új Konánk, ennyibe kerül ugyanis az 1 literes T-GDi motorral, hatfokozatú kézi váltóval és elsőkerék-hajtással rendelkező Comfort alapmodell.

A 3 hengeres turbós benzinmotor teljesítménye 100-ról 115 lóerőre nőtt a frissítés során.

Hyundai Kona Hyundai

Az 1,6 literes GDI Hybrid hétfokozatú duplakuplungos automata váltóval és elsőkerék-hajtással 11,2 millió forinton nyit. Az ebben a kivitelben található 4 hengeres szívó benzinmotor 129-ről 138 lóerőre erősödött.

Az 1,6 literes T-GDi LP 4 hengeres turbómotorjának teljesítményét 138-ról 150 lóerőre növelték, ez a verzió kézi váltóval és elsőkerék-hajtással 10,9 millió forintos alapárral bír.

A legerősebb kivitel, az 1,6 literes T-GDi HP az eddigi 170 helyett már 180 lóerőt ad le, és alaphangon 12,8 millió forint ellenében DCT automata váltót és összkerék-hajtást vonultat fel.