A négyen meghaltak, miután egy 16 éves sofőr fának hajtott Németországban

Négy fiatal meghalt Németországban szombaton, mert egy 16 éves fiú autójával lecsúszott az útról és fának ütközött.

A vezetőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba az észak-rajna-vesztfáliai Kürtenben történt baleset után – közölte a helyi hatóságok szóvivője. Két 14 éves lány, valamint egy 16 és egy 19 fiú halt meg. Az egyik utas kiesett a járműből. Az autó a vezető szüleié volt.

Egy másik balesetben egy huszonegy éves sofőr és vele egyidős női utasa szintén meghalt, amikor a járművük fának ütközött, miközben a rendőrök elől menekültek Németország délnyugati részén.

A rendőrök megpróbálták megállítani az autót Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte egy rendőrségi szóvivő.

A fiatalok elmenekültek előlük és a gépkocsi Homburg közelében lecsúszott az útról, áttörte a biztonsági korlátot és fának ütközött.