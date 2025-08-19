Felfújt Tesla: elstartolt a 6 személyes új Tesla Model Y L értékesítése

A közelmúltban volt szerencsénk alaposan letesztelni a Tesla Model Y felfrissített változatát, melyből most megérkezett a sokak által várva várt hatszemélyes kivitel.

Az alapmodellnél 18,6 centiméterrel hosszabb, 15 centiméterrel nagyobb tengelytávú és 4,4 centiméterrel magasabb Tesla Model Y L első körben Kínában debütált.

A 4,97 méter hosszú, 3,04 méteres tengelytávolságú és 1,66 méter magas újdonság 0,216-os légellenállási együtthatóval bír.

A csomagtartó maximális térfogata 2138-ról 2539 literre nőtt, ezenkívül említést érdemel többek közt az új hátsó légterelő, a 16 colos középső érintőkijelző, az 50 W-os vezeték nélküli mobiltöltő és a 18 hangszórós hifi.

A 339 ezer jüanos (16 millió forint) alapárú újdonság 4,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, elektronikusan korlátozott végsebessége pedig 201 km/h.

Az összkerékhajtású Model Y L legfeljebb 250 kW-tal tölthető, 82 kWh kapacitású akkumulátora 751 kilométeres CLTC-hatótávot tesz lehetővé.

A 193 lóerős első, illetve 269 lóerős hátsó villanymotorral szerelt legújabb Tesla első példányait várhatóan szeptemberben vehetik át a megrendelők. Az európai forgalmazással kapcsolatban egyelőre nem nyilatkoztak a gyáriak.

Az ötszemélyes Tesla Model Y 18,9 millió forinton nyit Magyarországon, 500 kilométeres WLTP-hatótávval, 5,9 másodperces 0–100-as szintidővel és hátsókerék-hajtással.

A szintén RWD-kivitelű, de a nagyobb aksi miatt 622 kilométeres hatótávolságú Model Y 20,6 millió forinttól indul, az 586 kilométeres hatótávú összkerekes verzió pedig alaphangon 21,7 millió forintba kerül.

