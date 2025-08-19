Vádat emeltek a román sofőr ellen, aki elaludt a volánnál, és halálos balesetet okozott

Halálos baleset miatt kell bíróság elé állnia egy 22 éves román férfinak, aki tavaly augusztusban okozott halálos balesetet az M15-ös autópályán. Az ügyészség szerint a férfi mikrobusszal tartott haza Németországból Romániába, amelyben rajta kívül heten utaztak. Egyikük sem használta a biztonsági övet. A sofőr a reggeli órákban elaludt a volánnál, így a busz néhány másodpercre irányítás nélkül maradt, majd óránként 122-129 kilométeres sebességgel egy, a leállósávban álló kamionba rohant.

A baleset következtében két utas a helyszínen meghalt, három ember maradandó sérüléseket szenvedett, további egy ember könnyebben sérült. A szakértők szerint ha az utasok bekötötték volna a biztonsági övet, elkerülhették volna a halálos sérüléseket.

A Győri Járási Ügyészség halálos közúti baleset okozásával vádolja a férfit, aki akár öt év börtönbüntetést is kaphat. Az ügyben a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fog döntést hozni.