Léghűtéses 1000 lovas, pehelykönnyű retró Porsche tűnt fel a színen

A restomod Porschék piaca jobban pezseg mint valaha, melynek ékes bizonyítéka a kaliforniai Gunther Werks által elsőként a mostani Monterey Car Week keretein belül közszemlére bocsátott Project F-26.

A 935-ös és 911-es Slantnose modellek, illetve a vadászgépek által inspirált külsejű szupermodern retró újdonság vékony LED-fényszórókat, egyedi visszapillantó-tükröket, jókora oldalsó légbeömlőket és gigantikus hátsó légterelőt vonultat fel.

Gunther Werks Project F-26 Gunther Werks

A karbonszálas anyagok széles körben történő használatának segítségével a tömeget sikerült igen alacsonyan tartani, a 993-as sorozatú 911-esre épülő tekintetmágnes sportkocsi alig több, mint 1,2 tonnát nyom a mérlegen.

A Rothsport Racing segítségével kifejlesztett 4 literes léghűtéses 6 hengeres boxermotor két turbóval megfújva 1000 lóerőt és 1017 Nm-t szabadít rá a hátsó kerekekre.

Az adaptív felfüggesztésű, hatfokozatú kézi váltós sportkupé 18 colos magnézium felnikre szerelt 295 milliméteres első-, illetve 335 milliméter széles hátsó Continental ExtremeContact Force gumikon gördül.

Az alapmodellnél 30 milliméterrel nagyobb tengelytávú Gunther Werks Project F-26-ból stílusosan 26 példányt terveznek gyártani, az árcédulán átszámítva mintegy 530 millió forintos összeg feszít.

