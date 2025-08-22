A Nürburgringen bukkant fel az új Tesla Model Y sportosított verziója

A Tesla gőzerővel készíti elő az új Model Y Performance bemutatóját, amely várhatóan az év végén debütál. A Juniper generációhoz tartozó változatot jelenleg a Nürburgringen tesztelik, ahol a mérnökök a dinamika és a futómű finomhangolására helyezik a hangsúlyt.
A modell apróbb esztétikai módosításokkal érkezik, amelyek egyszerre szolgálnak aerodinamikai fejlesztésként és megkülönböztető jegyként a szerényebb kivitelekhez képest.
A 21 colos új dizájnú kerekek, a frissített fékrendszer és a Model S-re hajazó részletek mind a sportosabb megjelenést erősítik. Emellett a belső tér is fejlődik: állítható fejtámlás ülések és fekete tetőkárpit várják majd a vásárlókat.
A teljesítmény terén a legnagyobb kérdés, hogy sikerül-e tovább csökkenteni a 0–100 km/h-s gyorsulási időt, amely az előző generációnál 3,5 másodperc volt. Ha a Model Y eléri a 3,3 másodperces határt, akkor papíron felülmúlná a közvetlen riválisnak számító Hyundai Ioniq 5 N-t.