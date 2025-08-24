Úgy szállította egy budapesti autós a létrát, ahogy még véletlenül sem szabad – videó
Balesetveszélyes módon közlekedett egy autós szombaton a XXIII. kerületi Túri István úton.
HVG
Különös jelenet játszódott le Budapest XXIII. kerületében, a Túri István úton. A BpiAutósok nevű YouTube-csatornán közzétett videó szerint az egyik autós fedélzeti kamerája azt rögzítette – ha helyes az időbélyeg, augusztus 23-án délután –, ahogy egy szemből érkező kék színű Opel miatt az előtte haladó motoros igencsak meglepődik. Az autós ugyanis egy létrát szállított, de nem éppen szabályos módon: az eszköz keresztbe volt felszerelve a jármű tetejére, így az átlógott a másik sávba is.
Szerencsére baleset nem lett a dologból, de mint arra a videó készítője is felhívta a figyelmet, azon az úton busz is szokott közlekedni, így csak a szerencsén múlhatott, hogy nem ütközött neki egynek.
