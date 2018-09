Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46dd4954-828e-44e7-8699-6c3d1d78d42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180921_Itt_vegignezhetjuk_mi_jut_eszukbe_a_grafikusoknak_az_UNFAKErol__ime_az_idei_ARC_plakatjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46dd4954-828e-44e7-8699-6c3d1d78d42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f935d1f4-f0eb-4fba-b731-1bcf2b688e3b","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Itt_vegignezhetjuk_mi_jut_eszukbe_a_grafikusoknak_az_UNFAKErol__ime_az_idei_ARC_plakatjai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:04","title":"Itt végignézhetjük, mi jut eszükbe a grafikusoknak az UNFAKE-ről – íme az idei ARC plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése a becsültnél, a tendert Mészáros Lőrinc nyerte.","shortLead":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése...","id":"20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d383ddf-c372-4b9d-9a17-804b371e6c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:09","title":"Bugyiban szakít 1,32 milliárdot Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós támogatási előlegeket, amiket a kormány még a választások előtt osztogatott szét. ","shortLead":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós...","id":"20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537b4d2-f826-4328-9981-ddbad030272b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:22","title":"Visszakéri a kormány a választások előtt szétosztott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","shortLead":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","id":"20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd0658-7e3c-4352-9d19-2a586d137aa1","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:14","title":"Ilyet még nem látott: megfordította a hurrikán a vízesést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett a kalauzzal, mert az le akarta szállítani.","shortLead":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett...","id":"20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e973637-c655-404c-92c1-c8f17fa395e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:35","title":"Bicskával, borotvával fenyegette a kalauzt és az utasokat – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","shortLead":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","id":"20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c050ad5-32a7-4f46-b3f6-871c2a8e611d","keywords":null,"link":"/sport/20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:06","title":"A Ferrari is szívesen befogadná az ifjabb Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61233d-ffc4-4730-a3cd-569a30cd5a80","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:33","title":"Boriszov beszólt: Orbán újabb barátot veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább a férfiakkal foglalkozni, mert ők tehetnek minden nem kívánt terhességről. A problémát még nem oldotta meg, de azt elérte, hogy mindenki erről beszéljen.","shortLead":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább...","id":"20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c60f0-928b-4626-92d7-569ae9f14de8","keywords":null,"link":"/elet/20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:57","title":"A férfiak élvezete, a nők fájdalma: provokatív abortuszcikken vitázik Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]