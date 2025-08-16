Publicus: Az utasok fele elégedetlen a MÁV-val, késésbe pedig már szinte mindenki belefutott

Jelentősen romlott a MÁV megítélése: míg 2023-ban az utasok 68 százaléka volt elégedett a társaság által nyújtott szolgáltatással, idén már csak 50 százalék mondta ezt, a megkérdezettek 47 százaléka pedig elégedetlenségének adott hangot – derült ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet a Népszava megbízásából készített. A kutatás pártszimpátia alapján is hozott ereményeket, ezek szerint tíz Fidesz-szavazóból nyolc inkább elégedett a MÁV-val, míg az ellenzékiek és a bizonytalanok között csupán négy.

Az előző évekhez képest az összes megkérdezett 33 százaléka lát javulást a vonatközlekedésben, 39 százalék szerint viszont romlott a helyzet, további 27 százalék pedig nem tapasztalt változást. Ugyanakkor itt is nagyok az eltérések a politikai törésvonalak mentén: míg a Fidesz szavazóinak 70 százaléka lát pozitív változást, az ellenzékieknek csak 18 százaléka, a bizonytalanoknak 23 százaléka tapasztal ilyesmit. Az ellenzékiek 57 százaléka szerint romlott a helyzet.

Ami a késéseket illeti, tízből legalább nyolc ember tapasztalt késést az elmúlt évben az utazásai során, és mindössze 17 százalék mondta, hogy nem történt vele ilyen. 26 százalék arról számolt be, hogy szinte minden alkalommal késett a vonata, 50 százalék pedig több alkalommal élt át ilyesmit. További 7 százalékkal egy esetben fordult elő, hogy belefutott késésbe.

Ezek alapján nem meglepő, hogy egyedül a pontosság kérdése az, amelyben többen vannak az elégedetlenek (54 százalék), mint az elégedettek (45 százalék). A Fidesz szavazóinak egyébként 80 százaléka értékeli pozitívra a MÁV teljesítményét a menetrend betartását illetően, az ellenzékiek körében ez csupán 32, a bizonytalanok között 37 százalék.

A kutatás a jegyárakra is kitért, azok a legalább havonta vonattal utazók 55 százaléka szerint megfelelők, 25 százalék szerint pedig alacsonyak. Csak 14 százalék gondolja, hogy rossz az ár-érték arány.