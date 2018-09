Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de az infláció nőni fog az MNB szerint.","shortLead":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de...","id":"20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be7ca2-8e0c-4c1a-873d-ccbcc71dd684","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:25","title":"Fél százalékkal dobhatja meg a GDP-t a BMW-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73116a32-ec27-4b36-b910-098a089c8239","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kukoricatáblában nevelgette az indiai kendert egy baksi férfi.","shortLead":"A kukoricatáblában nevelgette az indiai kendert egy baksi férfi.","id":"20180920_kukoricanak_alcaztak_a_kannabiszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73116a32-ec27-4b36-b910-098a089c8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de2bc3-f617-4c10-85fc-d7a4e93048db","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_kukoricanak_alcaztak_a_kannabiszt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Kukoricának álcázta a kannabiszt – nem jött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","shortLead":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","id":"20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4932ca27-a0f8-478d-a16c-5891c64d0331","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:09","title":"Következmények nélkül öltek meg ezreket a venezuelai biztonsági erők az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","id":"20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2696e045-c8cd-432c-be0f-e9d1ba7dc58b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:16","title":"Három éve újították fel, máris veszélyes lehet a pécsi egyetemi klinika burkolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcccc469-b42b-40e6-8b64-d308c7554ab3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lvivi (lembergi) megyei tanács átmenetileg betiltja az orosz nyelvű könyveket, filmeket, dalokat és egyéb kulturális termékeket. A tiltás addig marad érvényben, amíg Oroszország nem adja vissza az Ukrajnától elvett Krímet.



","shortLead":"A lvivi (lembergi) megyei tanács átmenetileg betiltja az orosz nyelvű könyveket, filmeket, dalokat és egyéb kulturális...","id":"20180920_Lvivben_betiltottak_az_orosz_kulturat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcccc469-b42b-40e6-8b64-d308c7554ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8092496-3ec8-4803-9e32-5a96e66bd10b","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Lvivben_betiltottak_az_orosz_kulturat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:14","title":"Lvivben betiltották az orosz kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46dd4954-828e-44e7-8699-6c3d1d78d42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180921_Itt_vegignezhetjuk_mi_jut_eszukbe_a_grafikusoknak_az_UNFAKErol__ime_az_idei_ARC_plakatjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46dd4954-828e-44e7-8699-6c3d1d78d42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f935d1f4-f0eb-4fba-b731-1bcf2b688e3b","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Itt_vegignezhetjuk_mi_jut_eszukbe_a_grafikusoknak_az_UNFAKErol__ime_az_idei_ARC_plakatjai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:04","title":"Itt végignézhetjük, mi jut eszükbe a grafikusoknak az UNFAKE-ről – íme az idei ARC plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segíteni fogják az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez csatlakozásért. ","shortLead":"Segíteni fogják az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez csatlakozásért. ","id":"20180920_A_Parbeszed_is_beall_Hadhazy_alairasgyujtese_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b16c08-4659-4a6f-815b-9d518b3835c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_A_Parbeszed_is_beall_Hadhazy_alairasgyujtese_moge","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:42","title":"A Párbeszéd is beáll Hadházy aláírásgyűjtése mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely rontaná a német, és ezen belül a bajor autóipar helyzetét – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Münchenben.","shortLead":"Magyarország soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely rontaná a német, és ezen belül a bajor autóipar...","id":"20180921_szijjarto_szerint_a_klimaceloknal_fontosabb_az_autoipar_versenykepessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c1c33-0f0b-4083-9f20-7067f76daf27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_szijjarto_szerint_a_klimaceloknal_fontosabb_az_autoipar_versenykepessege","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:27","title":"Szijjártó szerint a klímacéloknál fontosabb az autóipar versenyképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]