[{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jelentette a felhasználó a gyűlölködő posztot, és hiába ígérte meg a közösségi oldal, hogy eltávolítja - nem így lett.","shortLead":"Hiába jelentette a felhasználó a gyűlölködő posztot, és hiába ígérte meg a közösségi oldal, hogy eltávolítja - nem...","id":"20180926_Problema_akadt_a_Facebook_moderacios_rendszerevel_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd719252-062f-4277-a9ee-5812b550dd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Problema_akadt_a_Facebook_moderacios_rendszerevel_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:55","title":"Töröltük a bejegyzést – üzente a Facebook, de a gyűlöletbeszéd csak ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","shortLead":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","id":"20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c27fb3f-2119-44b3-9602-54af27fee654","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:51","title":"2014 óta nem volt ilyen drága a Brent olaj, elszállhat a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért felelőssé tett katonai vezetők ellen.","shortLead":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért...","id":"20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57a584-353e-4d8e-a320-640a7c5e0737","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:37","title":"Washington is súlyosan elítéli a rohingyák elleni tömeggyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg szeretnék akadályozni a párttá alakulást, mert az szerintük a bevándorlási különadóról szóló új törvény kijátszása. ","shortLead":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg...","id":"20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b7bd4f-046a-4013-9f04-06df3acde787","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:37","title":"Még a héten bejegyeztetik a Migration Aid új pártját, a Fidesz már dolgozik az \"ellenszeren\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dfa7da-ea14-4877-92e2-59fac50c2786","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:59","title":"A Századvég kirúgott főszerkesztője tudja, kit kell ilyen esetekben támadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tett le a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Konzum Nyrt., hogy a bankszektor és a telekommunikáció irányába terjeszkedjen tovább. ","shortLead":"Nem tett le a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Konzum Nyrt., hogy a bankszektor és a telekommunikáció irányába...","id":"20180924_Tenyleg_viheti_a_Telenort_Meszaros_Konzumja_sot_egy_bankra_is_faj_a_foga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9c2d0-9ce6-4147-add4-e0b31f1beda8","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Tenyleg_viheti_a_Telenort_Meszaros_Konzumja_sot_egy_bankra_is_faj_a_foga","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:01","title":"Tényleg elvinné a Telenort Mészáros Konzumja, sőt: egy bankra is fáj a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da6b602-844c-4aae-b036-1faeb0052126","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","shortLead":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","id":"20180925_640_loero_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenne_divatterepjaroba_v8_biturbo_techart_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1da6b602-844c-4aae-b036-1faeb0052126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32171c63-5cdc-4c04-81a2-22fbc5a42087","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_640_loero_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenne_divatterepjaroba_v8_biturbo_techart_tuning","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:36","title":"640 lóerő már elég lesz a Porsche Cayenne divatterepjáróba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ba6c2f-3225-483b-9581-84d40991917b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre a beüzemeléshez, de még ennél is kellemetlenebb, ha kiderül: menthetetlen a régi kazán. Márpedig az új szabályozás értelmében nagyjából 500 ezer háztartásban kell majd cserélni a készüléket.","shortLead":"Heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre a beüzemeléshez, de még ennél is kellemetlenebb, ha kiderül: menthetetlen...","id":"20180925_500_ezer_haztartasban_kell_lecserelni_a_kazant_egymillioba_is_fajhat_a_csaladoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ba6c2f-3225-483b-9581-84d40991917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043ebda-d817-4e6a-9e0b-665f4656e9d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_500_ezer_haztartasban_kell_lecserelni_a_kazant_egymillioba_is_fajhat_a_csaladoknak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:21","title":"500 ezer háztartásban kell lecserélni a kazánt, egymillióba is fájhat a családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]