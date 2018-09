Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cuki állatok egy rajzfilm miatt lettek népszerűek a 70-es években, azóta viszont viharos sebességgel terjeszkednek a szigetországban. A főváros már háborút is hirdetett ellenük.\r

\r

","shortLead":"A cuki állatok egy rajzfilm miatt lettek népszerűek a 70-es években, azóta viszont viharos sebességgel terjeszkednek...","id":"20180924_Japanban_egyre_nagyobb_problema_a_mosomedvebunozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8069681f-ab9b-4320-a737-aa587b81da28","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Japanban_egyre_nagyobb_problema_a_mosomedvebunozes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:12","title":"Japánban egyre nagyobb probléma a mosómedve-bűnözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt zavarba hozza, hogy hősnek tartják emiatt.","shortLead":"A színészt zavarba hozza, hogy hősnek tartják emiatt.","id":"20180924_Sherlockkent_allitotta_meg_Benedict_Cumberbatch_a_rablokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef37bd6c-9153-4869-94a7-50020b15652b","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Sherlockkent_allitotta_meg_Benedict_Cumberbatch_a_rablokat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:10","title":"Sherlockként állította meg Benedict Cumberbatch a rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","id":"20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb8f5e-8caf-471d-8a7f-237678bf4ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Néhány éven belül itt az újabb válság – állíja a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66c3e6f-88e9-45ef-9cc1-a329ebfe9f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. ","shortLead":"Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. ","id":"20180924_Agyonvertek_es_felgyujtottak_egy_embert_a_Jaszai_Mari_teren_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66c3e6f-88e9-45ef-9cc1-a329ebfe9f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7990c040-dd9d-4172-823a-5687a088b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Agyonvertek_es_felgyujtottak_egy_embert_a_Jaszai_Mari_teren_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:21","title":"Agyonvertek és felgyújtottak egy embert a Jászai Mari téren a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyújtogatás okozta a tüzet. ","shortLead":"Gyújtogatás okozta a tüzet. ","id":"20180924_Nem_veletlenul_gyulladt_ki_tobb_ezer_szamabala_Makonal_orizetben_egy_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0e60b-1b79-4bad-a31a-e050bcbcd4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Nem_veletlenul_gyulladt_ki_tobb_ezer_szamabala_Makonal_orizetben_egy_ember","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:22","title":"Nem véletlenül gyulladt ki több ezer szalmabála Makónál, őrizetben egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és csak néhány tucat tagja van, a biztonsági hivatal szerint mégis fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra. ","shortLead":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és...","id":"20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8d6215-da23-4311-a8a4-6fe5395d1497","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:37","title":"Először tiltottak be pártot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosa az előírások felülvizsgálatát kérte a tárcától – ismét.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosa az előírások felülvizsgálatát kérte a tárcától – ismét.","id":"20180924_Ombudsman_ellentmondasos_hianyos_es_korszerutlen_a_fagyasztott_embriokra_vonatkozo_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77f5652-ffb1-4a63-bf5f-cea748538fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Ombudsman_ellentmondasos_hianyos_es_korszerutlen_a_fagyasztott_embriokra_vonatkozo_szabalyozas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:42","title":"Ombudsman: Ellentmondásos, hiányos és korszerűtlen a fagyasztott embriókra vonatkozó szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit sültkrumplik. A két országban több mint 40 éve nem látott szárazság volt, emiatt sokkal kisebbek lesznek a krumplik.","shortLead":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit...","id":"20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842f651-3d81-46cd-aca0-0bfed07395fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:10","title":"Rövidebb lesz a sültkrumpli, kisebb lesz a chips az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]