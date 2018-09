Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"624a4808-661b-45ba-aa99-4bced0c1aeea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tömeg azért vonult az utcára, mert szerintük az ország vezetése és a hatóságok nem tesznek meg mindent azért, hogy elfogják a hét hónappal ezelőtt megölt újságíró, Ján Kuciak gyilkosát.","shortLead":"A tömeg azért vonult az utcára, mert szerintük az ország vezetése és a hatóságok nem tesznek meg mindent azért...","id":"20180928_Tobb_ezren_tuntettek_Pozsonyban_az_uj_kormany_ellen__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624a4808-661b-45ba-aa99-4bced0c1aeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971c0531-c8ae-42a5-9636-55cfd995a134","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Tobb_ezren_tuntettek_Pozsonyban_az_uj_kormany_ellen__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 21:41","title":"Több ezren tüntettek Pozsonyban az új szlovák kormány ellen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca686-652a-4087-ba48-1598ff7328c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:00","title":"Ez történt: beütött a baj a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","shortLead":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","id":"20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55735c0b-c173-4af6-988e-5e5f1c5c46af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:19","title":"Drámai képek jöttek a rákoscsabai vasúti átjárónál történt balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6687f-22f3-4d8e-b513-de8472635ab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapja egy vadonatúj Chevrolet Silverado Trail Boss Z71 verzió, de lényegében az azonosságuk itt ki is merül.","shortLead":"Az alapja egy vadonatúj Chevrolet Silverado Trail Boss Z71 verzió, de lényegében az azonosságuk itt ki is merül.","id":"20180926_Hennessey_Goliath_6x6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49f6687f-22f3-4d8e-b513-de8472635ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd58efe-b3eb-49d9-a540-bc25e181eb77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_Hennessey_Goliath_6x6","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:23","title":"A Hennessey Goliath 6x6 még amerikai mércével is óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","shortLead":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","id":"20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b98d6b-ae45-4530-9308-1795009447cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:12","title":"A kommunista párt tanácskozása robbant fel Donyeckben - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"45 millió euróról van szó.","shortLead":"45 millió euróról van szó.","id":"20180928_Az_EU_szerint_nincs_baj_a_BorsodChemnek_adott_allami_tamogatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43fa6a3-c5ab-4cd4-9a3b-2a43c5f60f0f","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Az_EU_szerint_nincs_baj_a_BorsodChemnek_adott_allami_tamogatassal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:49","title":"Az EU szerint nincs baj a BorsodChemnek adott állami támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másodszor.","shortLead":"Másodszor.","id":"20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab78c38b-274f-4fab-af12-f6339e273b18","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:55","title":"Gwyneth Paltrow férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa15b1-bf2d-439e-a249-2d5f194ca862","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"Orwell örök – ez benne a legjobb és a legrosszabb. Az 1984-et és az Állatfarmot nem forgatókönyvnek írta, mégis sokan annak használják.","shortLead":"Orwell örök – ez benne a legjobb és a legrosszabb. Az 1984-et és az Állatfarmot nem forgatókönyvnek írta, mégis sokan...","id":"201839__george_orwell__fake_news__valos_kepzelet__nagy_testverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa15b1-bf2d-439e-a249-2d5f194ca862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c88abc5-c823-48fd-bc5c-3a42f3246e1a","keywords":null,"link":"/kultura/201839__george_orwell__fake_news__valos_kepzelet__nagy_testverek","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:00","title":"A nem vágyott élet prófétájának jóslata sosem volt még ennyire közel a megvalósuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]