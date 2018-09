Motoros jótékonysági rendezvényt tartottak a fővárosban vasárnap. A The Distinguished Gentleman's Ride (DGR) keretében szeptember 30-án 95 ország 650 városában - így Budapesten is - egy időben több mint 120 ezer elegánsan öltözött motoros célja hatmillió dollárnyi egyéni és szponzori adományt gyűjteni a novemberi "bajszos" kampányból is ismert Movember Foundationnek.

Az alapítvány az adományt a prosztatarák kutatására és a prevenciós szűrések népszerűsítésére, valamint férfiaknak szóló mentálhigiénés programokra fordítja.

A prosztatarák nagyon alattomos betegség, sokáig semmi tünetet nem mutat. Magyarországon évente 4000 férfit diagnosztizálnak vele, közülük körülbelül 1500-an meghalnak, pedig ha időben felismerik, ez a rákfajta jó eséllyel gyógyítható.

© MTI / Szigetváry Zsolt

