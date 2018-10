2018-ban a bajai Sugóparti Lángossütő végzett az országos Lángos Voks verseny első helyén. A Balaton kedvence ötödik éve a tihanyi piac lángossütője. De azért a budapestieknek sem kell vonatra ülni, ha a tökéletest keresik. Az országos versenyben ezüstérmes, a fővárosi mezőnyben magasan a legtöbb szavazatot kapott lelőhely a Flórián téri aluljáró lángosozója. Nyert is a sütnivalójához most 300 liter Vénusz napraforgó-étolajat. A bronzérmes mezőkövesdi Csini Büfének 200 liter jutott.

© langosvoks.hu

A nyertes a bajai Sugovica folyó partján 500 liter győzelmi olajban sütögethetné a lángosait, amelyek tésztája a szavazók egyöntetű véleménye szerint közepesen vastag, kellően ropogós, és éppen annyi sajt meg fokhagyma kerül rá, amennyitől ellenállhatatlan. A folyóparti bajai lángos évtizedek óta fogalom volt a déli országrészben, mindig is hozzátartozott a helyi élet -, pontosabban ételérzéshez. A lángossütő 2011 őszén ugyan megújult, de a retro hangulatot továbbra is hozta, és a lángos is a régi, hagyományos recept szerint készült. A tulajdonos, Szabó Richárd a téli hidegben bizony azokat is szívesen látta, akik nem feltétlenül fogyasztani, hanem csak átmelegedni szerettek volna. Sőt, a hivatalos záróra után is maradhattak, és teát kaptak. Szóval, lehetett így is... Hogy miért a múlt idő? Mert az országelsőség pikantériája, hogy augusztus óta - megbízható forrásból származó információnk szerint - ugyan csak átmenetileg, de zárva tart. Tervei szerint azért még lesz hova vinnie és mire használnia a nyereményét. Ő ugyanis az a bizonyos jótékonykodó bajai lángosos, aki a saját augusztusi facebookos bejegyzése szerint, bezárni kényszerült (a bejegyzés már nem érhető el), a tulajdonos - épp a szavazós verseny lezártához közeledve - eléggé elkeseredettnek tűnt. A posztnak hírértéke lett. Hogy rajongói kiálltak mellette, azt a voksok összesítése után most napvilágot látott eredményhirdetés bizonyítja.

Na, akkor lépjünk tovább: a különdíjas, azaz a „Vénusz kedvenc balatoni lángosozója 2018” címet (és az ezzel járó fél hektóliternyi étolajat) immár egyhuzamban ötödik éve a - hivatalos titulusa szerint - Tihanyi Piac Lángos Sütői intézmény viszi haza. A népszerűsége akkora, hogy gyanútlan lángosevőnek javasoljuk, ne álljon be éhesen hozzájuk a sorba, és innivalót vigyen magával, különben kitikkad, mire az "oltár" elé ér.

A verseny véget ért, azonban a Lángos Voksra nevezett, egy híján félezer lángosozó megtalálható az oldal adatbázisában, és rákereshetünk jártunkban-keltünkben a legközelebbi potenciális lelőhelyre. S nem azért, de mi is berágtuk magunkat egyik nyáron pár jó budapesti helyre, és lám egyik favoritunk (Flórián tér) most is időálló befutónak bizonyult az össznépi megmérettetésen.

Akik pedig az őszi-téli estéken nem az utcára mennének kedvencük után, hanem a konyhába, azoknak a tökéletes házi lángos receptje: itt.