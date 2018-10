Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Maradona szerint Messit annyira támadják, hogy jobb lenne távoznia a válogatottból. ","shortLead":"Maradona szerint Messit annyira támadják, hogy jobb lenne távoznia a válogatottból. ","id":"20181001_Maradona_Messi_mondja_le_a_valogatottsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d649f28-6a78-4fda-a3c8-f9f81ec53247","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Maradona_Messi_mondja_le_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. október. 01. 09:58","title":"Maradona: Messi mondja le a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs rendes pozícióra vagy fizetésre, a nőknek pedig még kevésbé van lehetősége előrelépni, mint a férfiaknak. ","shortLead":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs...","id":"20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c04a53-e66c-481d-8bae-6697165ac309","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","timestamp":"2018. október. 01. 12:36","title":"Nincs pénz, merev a hierarchia, a nőknek esélye sincs - lesújtó képet festettek helyzetükről a magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első írása meg is jelent a lapban. ","shortLead":"Első írása meg is jelent a lapban. ","id":"20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45d7167-1f92-49f6-afff-89111519b3a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","timestamp":"2018. október. 01. 09:39","title":"A Népszavában folytatja rovatát Bolgár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felmentették Ljubomir Vranjest a munkavégzés alól a Veszprém Szkopje elleni veresége után. Hogy mit lép a Magyar Kézilabda-szövetség, egyelőre kérdés. ","shortLead":"Felmentették Ljubomir Vranjest a munkavégzés alól a Veszprém Szkopje elleni veresége után. Hogy mit lép a Magyar...","id":"20181001_hivatalos_kirugta_ljubomor_vranjest_a_veszprem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5cb2c6-1ea7-4617-a680-8b53a926a056","keywords":null,"link":"/sport/20181001_hivatalos_kirugta_ljubomor_vranjest_a_veszprem","timestamp":"2018. október. 01. 14:47","title":"Megszabadul Vranjestől a Veszprém, de mi lesz a válogatottal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek motiválatlansága mellett komoly gondot jelent a szakmai-módszertani felkészületlenség, az eszköz- és tanárhiány, valamint az, ha ebből adódóan túl gyakran cserélődnek a nyelvtanárok.","shortLead":"A gyerekek motiválatlansága mellett komoly gondot jelent a szakmai-módszertani felkészületlenség, az eszköz- és...","id":"20181002_Valami_nagyon_nem_stimmel_az_idegennyelvi_oktatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbd6bc7-f7b4-4b02-8a07-a6951e90a225","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Valami_nagyon_nem_stimmel_az_idegennyelvi_oktatassal","timestamp":"2018. október. 02. 08:59","title":"Valami nagyon nem stimmel az idegen nyelvi oktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői konzervatív konferencián tartott beszédében.","shortLead":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői...","id":"20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fc71c-9ad7-4202-8039-8189023f1a94","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 01. 19:02","title":"A Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t a brit külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","shortLead":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","id":"20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c2f0b-b46f-43d9-bb52-eda900089782","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","timestamp":"2018. október. 01. 11:32","title":"Törvény kötelezi a kaliforniai cégeket, hogy nőknek is szorítsanak helyet az igazgatótanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani. Az egyenlítői-guineai sportoló azért érkezett Budapestre, hogy csütörtökön részt vegyen egy all-star úszóversenyen.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani...","id":"20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77280f2c-0849-4e72-be17-19a54a1c4938","keywords":null,"link":"/sport/20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","timestamp":"2018. október. 01. 16:01","title":"Eric, az angolna megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]