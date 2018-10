Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36465b5d-1bc4-4fdb-8911-a83eafbccd65","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Elnézést a kései válaszért – kortárs biennálé Rigában / Frida Kahlo bugyija – áramvonalasított mítosz a Nemzeti Galériában / Rekordnyomozás – Jean-Michel Basquiat esete / A pipatóriumtól Columbóig – dohányzás- és kultúrtörténet a Látványtárban / Pusztulástörténetek és újjászületések – muzeológia az Akadémián / Made in Czechoslovakia? – Filla és Fulla Pozsonyban

","shortLead":"Elnézést a kései válaszért – kortárs biennálé Rigában / Frida Kahlo bugyija – áramvonalasított mítosz a Nemzeti...","id":"20181009_Megjelent_a_Muerto_2018_oktoberi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36465b5d-1bc4-4fdb-8911-a83eafbccd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7407d-5739-4ea8-a233-fd6ce8b3e34e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181009_Megjelent_a_Muerto_2018_oktoberi_lapszama","timestamp":"2018. október. 09. 10:33","title":"Megjelent a Műértő 2018. októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került fegyelmi határozatból. A több mint egy éve előzetes letartóztatásban lévő baloldali politikus bűne: túl sok könyv volt nála a cellájában. A büntetés-végrehajtásban nincs kecmec: első- és másodfokú eljárásban, bizonyítékokat felvonultatva derítették fel a vétséget.","shortLead":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került...","id":"20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d31610-f073-4647-afff-e0729a781a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 06:20","title":"Olvasásbűnözés: megbüntetik Czeglédy Csabát, mert túl sok könyv volt a cellájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","shortLead":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","id":"20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c78e1-9bb1-46da-9053-52b9ad27c6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","timestamp":"2018. október. 09. 09:45","title":"Veszélyes goji bogyóra figyelmeztet a Nébih, ha megvette, inkább ne egyen belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b34f972-038f-47d1-96ab-2dd3e0634863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt nem ment el az ügyben a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, de az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja a külföldi titkosszolgálatok jelenlétét ebben az ügyben. ","shortLead":"Bayer Zsolt nem ment el az ügyben a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, de az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja...","id":"20181009_Vizsgalja_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_a_Black_Cube_civilellenes_akciojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b34f972-038f-47d1-96ab-2dd3e0634863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b26252-7429-44dc-9b5f-cfc27b869571","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Vizsgalja_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_a_Black_Cube_civilellenes_akciojat","timestamp":"2018. október. 09. 17:50","title":"Vizsgálja az Alkotmányvédelmi Hivatal a Black Cube civilellenes akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik adókerülési gyakorlata ellen kidolgozott új szabályokat.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik...","id":"20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f121e493-7683-4736-9e1c-5a0a864b8e56","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","timestamp":"2018. október. 09. 11:57","title":"Száz éve nem történt ekkora változtatás az adórendszerben, minden döntéshozó retteg tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért reménykednek, hogy egyre többen kérik átutalással.","shortLead":"Azért reménykednek, hogy egyre többen kérik átutalással.","id":"20181010_Cafolja_a_kormany_hogy_nem_lehet_postazni_a_nyugdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d8d1f9-83f7-4515-a1e9-1c86ff544357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Cafolja_a_kormany_hogy_nem_lehet_postazni_a_nyugdijat","timestamp":"2018. október. 10. 10:22","title":"Cáfolja a kormány, hogy nem lehet postázni a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment Németországba. Azt még mindig nem tudni, van-e összefüggés a gyilkosság és a nő oknyomozó tevékenysége között.","shortLead":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment...","id":"20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60621a11-b03d-47a3-bdec-d26c67087da8","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. október. 10. 10:10","title":"Németországban fogtak el egy férfit, akit a bolgár újságíró-gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332478d-8350-47b0-a762-88e27a2c9224","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem ez volt az első és az utolsó önkéntes akciójuk.","shortLead":"Nem ez volt az első és az utolsó önkéntes akciójuk.","id":"20181009_Sajat_gyumolcsadagjukat_adtak_az_ormansagi_gyerekeknek_egy_cementgyar_munkasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3332478d-8350-47b0-a762-88e27a2c9224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00be5274-99fb-4984-b6f3-be102dc8d036","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Sajat_gyumolcsadagjukat_adtak_az_ormansagi_gyerekeknek_egy_cementgyar_munkasai","timestamp":"2018. október. 09. 07:10","title":"Saját gyümölcsadagjukat adták az ormánsági gyerekeknek egy cementgyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]